Näin OnePlus Nord CE 5G vertautuu Nord ja Nord N10 5G -puhelimiin

julkaisi Nord -sarjaan uuden edullisempaan tai keskiluokkaan kuuluvan Nord CE 5G -puhelinmallin. Tästä Nord -sarjassa löytyy jo hyvä määrä vaihtoehtoja, joten on hyvä vertailla puhelimen ominaisuuksia keskenään.Nord CE 5G ei ole alkuperäisen Nordin jatkaja, vaan sijoittuu tämän alapuolelle. Uusi Nord2 -malli julkaistaan todennäköisesti myöhemmin kesän aikana. Nord N10 5G:hen verratessa uutuus puolestaan sijoittuu sen yläpuolelle.Nord CE 5G:n hinnat alkavat 6+128 Gt -mallin kohdalla 299 eurosta. 8+128 Gt -malli puolestaan maksaa 329 euroa ja 12+256 Gt -malli 399 euroa. Myynti alkaa 21.6.Nordin 8+128 Gt -mallin saa tällä hetkellä 329 - 349 eurolla ja 12+256 Gt -mallin puolestaan 399 eurolla . OnePlussan Nord N10 5G:tä saa 199 - 249 eurolla 6+128 Gt -version osalta.

Näyttö ja rakenne

Nord CE 5G

Nord

Suorituskyky

Kuvaaminen

Nord CE 5G

Nord N10 5G

Ulkonäöltään Nord CE 5G ja Nord muistuttavat toisiaan. Materiaalit ovat kuitenkin erilaisia. Nord on Gorilla Glass 5 -lasia takaa ja edestä kylkien ollessa muovia. Nord CE 5G:n kehys on myös muovia, mutta takaa laite on komposiittia. Nord N10 5G on puolestaan kokonaan muovia.Eroa löytyy painosta ja paksuudesta. Nord CE 5G painaa 170 grammaa ja paksuutta sillä on 7.9 millimetriä. Nord puolestaan painaa noin 14 grammaa enemmän ja on hieman paksumpi. Myös Nord N10 on painavampi ja paksumpi.Kapeammasta rungosta huolimatta uutuus saa paluumuuttajan 3.5 mm:n kuulokeliitännän muodossa. Lisäksi uutuudessa on kolmikon suurin akku.Kolmikosta ainoastaan Nord sisältää OnePlussan erikoisuuden eli kolmitoimisen liukusäätimen, jolla voidaan kytkeä puhelin äänettömälle, värinälle tai normaalitilaan.Näytön osalta Nord CE 5G ja Nord ovat lähellä toisiaan, sillä kummassakin on 90 hertsin Full HD+ AMOLED-näyttö. Myös Nord N10 5G:ssä on 90 hertsin virkistystaajuus ja Full HD tarkkuus, mutta paneeli on IPS LCD. AMOLED on näistä vaihtoehdoista laadukkaampi.Nord N10 5G:n sormenjälkilukija on takapaneelissa, kun kahdessa muussa se on näytön alla.Sisällä on Snapdragon 750G 5G -piiri, jota käytetään myös esimerkiksi Puhelinvertailun testissä käyneessä Galaxy A52 5G -puhelimessa . Nordista puolestaan löytyy Snapdragon 765G 5G. Suorituskyvyltään näiden Nordien pitäisi olla suurinpiirtein samalla tasolla.Nord N10 5G:n sisällä on Snapdragon 690 5G, johon nähden uuden Nord CE 5G:n pitäisi tarjota hieman parempaa suorituskykyä.CE 5G tarjoaa mallista riippuen 6/8/12 gigatavua LPDDR4X -muistia ja 128/256 gigatavua UFS 2.1 -tallennustilaa. Vastaavat ominaisuudet löytyvät myös kahdesta muusta mallista.Nord CE 5G:n sisällä on 4500 mAh akku eli suurempi kuin alkuperäisen Nordin sisällä. Laite tukee 30 watin Warp Charge 30T Plus -tekniikkaa, jolla akun saa 0 prosentista 70 prosenttiin vain puolessa tunnissa. Myös kaksi muuta tukevat vastaavaa latausta.Isomman akun myötä Nord CE 5G todennäköisesti tarjoaa hieman parempaa akunkestoa.Nord CE 5G sisältää Android 11 -käyttöjärjestelmän sekä OnePlussan lisäykset OxygenOS 11:n muodossa. OnePlus lupaa tuoda puhelimen käyttöjärjestelmään kahden vuoden ajan käyttöjärjestelmäpäivityksiä sekä 3 vuoden ajan tietoturvapäivityksiä.Myös Nordissa on Android 11. Käyttöjärjestelmä tulee saamaan ainakin vuoden ajan päivityksiä ja kahden vuoden ajan tietoturvapäivityksiä. Nord N10 5G:ssa puolestaan käytetään edelleen Android 10 -versiota, mutta päivitys Android 11 -versioon on luvassa.Nord CE käyttää 64 megapikselin pääkameraa f/1.79-aukolla, 8 megapikselin ultralaajakulmaa 119 asteen näkökentällä ja 2 megapikselin mustavalkokameraa. Kahdessa ensimmäisessä käytetään digitaalista vakautusta.Ohjelmistossa on Nightscape -ominaisuus vähäisen valon kuvaukseen. Videokuvaaminen onnistuu 4K 30fps tasolla.Edessä on yksi 16 megapikselin kamera selfieiden kuvaamiseen. Videon osalta se kykenee Full HD 60 fps -laatuun.Nord puolestaan hyödyntään 48 megapikselin pääkameraa, joka on vakautettu optisesti. Tämä saattaa siis olla edelleen hieman parempi vaihtoehto. Teknisten tietojen valossa Nord CE ja Nord käyttävät samaa 8 megapikselin ultralaajakulmaa. Kolmas kamera on puolestaan 2 megapikselin makro.Videokuvaus onnistuu myös 4K 30fps tasolla, mutta optisen vakautuksen ansiosta laatu saattaa olla hieman parempi. Nordin erikoisuus on kaksi etukameraa, joten kuvaaminen on laadukkaampaa ja monipuolisempaa.Teknisten tietojen perusteella Nord N10 5G:n pääkamera ja ultralaajakulma ovat samat kuin Nord CE 5G:n. Arvostelun perusteella Nord N10 5G:n kuvanlaatu on ok -tasolla, mutta nähtäväksi jää onko OnePlus saanut tehtyä parannuksia Nord CE 5G:n kohdalla.