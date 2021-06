Parhaat puhelimet alle 500 euroa (2021 kesä)

Minkälainen on alle 500 euron puhelin?

300 - 500 euron hintaluokka tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja. Varsinkin tämän hintatason yläpään laitteista löytyy jo useita sellaisia laitteita, jotka pärjäävät ominaisuuksien suhteen ihan kärkipään laitteille.Vaihtoehtoja siis löytyy ja tämähän on erinomainen asia kuluttajan kannalta. 500 euroa on tietenkin paljon rahaa puhelimesta, mutta tällä summalla saa erittäin hyvin vastinetta.Varsinkin 300 - 500 euron hintaluokan yläpään laitteissa suorituskyky on kohdallaan, jotka haastavat jopa lippulaivapuhelimet. Keskusmuistia löytyy poikkeuksetta vähintään kuusi gigatavua. Enemmän keskusmuistia tarkoittaa, että laite pystyy pitämään enemmän sovelluksia auki taustalla.Tallennustilan määrä on myös kohdillaan, sillä useimmat tämän hintaluokan laitteet tarjoavat sisäistä tallennustilaa 128 tai 256 gigatavun verran. Joistakin laitteista löytyy myös muistikorttipaikka, jos sisäinen tallennustila ei riitä.Tähän hintaluokkaan mahtuu jo useita uuden sukupolven 5G-yhteyksiä tukevia puhelimia.

Parhaat puhelimet alle 500 euroa

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Galaxy A52 5G

OnePlus Nord

iPhone SE 2020

Moto G100

Alle 500 euron laite on sellainen, joka sopii kuvauksesta kiinnostuneille vakuuttavaa rautaa. Hintaa on kuitenkin eniten säästetty noin 1000 euron hintaluokkaan nähden kameroiden kohdalla, vaikkakin monet alle 500 euron laitteista tarjoavat neloiskamerajärjestelmän. Tässä hintaluokassa on kuitenkin yleistä laadukas pääkamera, jonka vierellä on hyvä ultralaajakulmakamera. Kaksi muuta ovat yleensä makrokamera sekä syvyystunnistuskamera, jotka eivät ole niin laadukkaita tai hyödyllisiä päivittäisessä kuvaamisessa.Näyttö on myös tärkeä ominaisuus puhelimissa. Yleisesti voidaan sanoa, että tämän hintaluokan laitteista löytyy iso ja laadukas näyttö. AMOLED-näytöllä varustettu puhelin on varma valinta, jos näytön laatu on tärkeää. Monet puhelimet tässä hintaluokassa tarjoavat myös sulavan kokemuksen 90 hertsin tai 120 hertsin virkistystaajuuden myötä.on kokonaisuutena erittäin pätevä puhelin 399 euron hinnalla . Siinä käytetään 6,55-tuumaista AMOLED-näyttöä, joka toimii 90 hertsin virkistystaajuudella. Lasisen takakannen yläkulmaan on sijoitettu kolmoiskamerajärjestelmä, joista etenkin 64 megapikselin pääkamera on laadukas. Puhelimessa käytettävä Snapdragon 780G -piiri puolestaan tarjoaa erittäin hyvää suorituskykyä. Mi 11 Lite 5G on myös pakattu kevyeen runkoon, jolla laite eroaa muista.Lue: Xiaomi Mi 11 Lite 5G arvostelu Samsungin paras vaihtoehto tässä hintaluokassa on, jota saa 399 eurolla . Samsung panosti tässä puhelimessa etenkin AMOLED-näyttöön, joka toimii nopealla 120 hertsin virkistystaajuudella. Lisäksi rakenteeltaan puhelin on saanut hintaluokassa harvinaisen IP67-luokituksen veden- ja pölynkestävyydelle. Tämä puhelin on hyvä valinta pidemmälle aikavälille, sillä puhelimelle on luvattu kolmen sukupolven käyttöjärjestelmäpäivitykset.Lue: Samsung Galaxy A52 5G arvostelu on edelleen hyvä vaihtoehto tässä hintaluokassa. Nord tarjoaa 329 euron hinnalla tehokasta suorituskykyä Snapdragon 765G 5G -järjestelmäpiirin muodossa, jonka pariksi on valikoitunut 8 gigatavua keskusmuistia. Edessä on puolestaan laadukas 6,44" Full HD+ AMOLED -näyttö, joka toimii 90 hertsin virkistystaajuudella. Lisäksi puhelimessa on hyvä pääkamera, isohko akku sekä 30 watin pikalataus. Nordista löytyy myöskin 12 / 256 Gt:n versio 399 euron hinnalla Lue myös: OnePlus Nord arvostelu Applelta löytyy tähän hintaluokkaan-puhelinmalli, jonka 64 gigatavun versiota myydään noin 399 eurolla . Tämä on myös hyvä vaihtoehto, mikäli pienempi älypuhelin kiinnostaa, sillä puhelimessa on vain 4,7 tuumainen HD -näyttö ja puhelin painaa vain 149 grammaa. Edessä on myöskin sormenjälkitunnistin, kun taas taakse on laitettu yksi kamera.Lue myös: Applen uuden iPhone SE -puhelimen myynti on alkanut - hinta alkaa 499 eurosta Motorolanon hyvä vaihtoehto, mikäli suorituskyky on tärkein. Sisällä on nimittäin Snapdragon 870 -piiri, jolla tämä puhelin voittaa muut. Puhelin tarjoaa myös muitakin mielenkiintoisia ominaisuuksia, kuten ison ja laadukkaan näytön, hyvät kamerat sekä pitkän akunkeston. Pakkauksen mukana toimitetaan Ready For -telakka, jolla puhelimen saa yhdistettyä ulkoiseen näyttöön työpöytäkäyttöä varten. Moto G100:n suositushinta on 499 euroa Katso myös muut hintaluokat: