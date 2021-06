Vuoto: OnePlussasta tulee vain Oppon alibrändi

Viime viikollakertoi syventävänsä yhteistyötä sisaryhtiönsä Oppon kanssa . Nyt vuodettu muistio kaataa kylmää vettä OnePlussan fanien niskaan: OnePlussasta tulee jatkossa vain Oppon alibrändi.Jo viime vuonna askelmerkkejä oli näkyvissä, kun OnePlussan syksyllä julkistamat OnePlus Nord N100 ja OnePlus Nord N10 tulivat markkinoille. Etenkin N100 oli käytännössä vain uudelleenbrändätty versio Oppon puhelimesta ja sitä ei juuri edes isojen teknologiamedioiden arvosteluihin toimitettu.Nyt vuodetun muistion mukaan OnePlussasta on tarkoitus tulla jatkossa ainoastaan Oppon alibrändi, joka tunnetaan tietyillä markkina-alueilla Oppoa paremmin. OnePlus säilyy edelleen itsenäisenä yhtiönä, mutta muistiosta voi rivien välistä lukea sen, että yhtiön sananvalta omien puhelinmallien osalta kapenee merkittävästi.

Kiinassa yhtiö on jo luopunut omasta Androidin versiostaan ja OnePlussan puhelimet Kiinassa myydään Oppon-käyttöliittymällä, OnePlussan oman:n sijaanHiljattain Oppon vaikutusvalta on näkynyt myös tiettyjen pienten asioiden suhteen: viime syksyn OnePlus Nord N10 ja N100 -malleista puuttui jo OnePlussan ikoninen kolmivaiheinen äänikytkin - ja sama kytkin puuttui myös tänä kesänä myyntiin tulleesta OnePlus Nord CE :stä.Kun samaan aikaan OnePlussan maine Android-fanaatikkojen keskuudessa on ottanut iskua hitaiden Android-päivitysten vuoksi, on mielenkiintoista nähdä mihin suuntaan yhtiö on suuntaamassa tulevaisuudessa. OnePlus tuli aikanaan tunnetuksi tietynlaisena "nörttien suosikkiluurina", joka yhdisti suorituskyvyn, kevyen Androidin, edullisen hinnan ja tietynlaisen hakkeriystävällisen asenteen.Viimeinen vuosi on ollut monelle OnePlussan vanhalle fanille tässä suhteessa todella vaikeaa aikaa: yhtiön filosofia tuntuu olevan hukassa, päivitysten aikataulut venyvät, päivitysten kanssa on ollut ongelmia ja hintataso on noussut samalle tasolle isojen valmistajien kanssa. Tokihan, vaihtoehtojakaan ei juuri ole: Samsung toki tarjoaa kovaa päivityslupausta ja päivittää luurinsa nopealla tahdilla, mutta yhtiön puhelimet ovat perinteisesti olleet kaikkea muuta kuin lähellä perus-Androidia, Huawein tilanne on mikä on ja Xiaomin Android-päivitykset ovat olleet tuskaisen hitaasti julkaistuja.OnePlus toki tekee edelleen mainioita puhelimia, mutta tuntuu, että yhtiö ei enää tiedä omaa identiteettiään.