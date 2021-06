OnePlus Nord 2 päätyi kuvavuodon kohteeksi

julkaisi hiljattain Nord-sarjaan Nord CE 5G -puhelimen. Kyseinen puhelinmalli ei kuitenkaan ollut jatkoa alkuperäiselle Nord -puhelimelle, vaan se on hieman karsitumpi malli. Nordin kuitenkin odotetaan saavan jatkoa lähiaikoina ja nyt tämä puhelin on päätynyt kuvavuodon kohteeksi 91mobile -sivuston toimesta Kuvien lisäksi tulevasta Nord 2 -puhelimesta on paljastunut myös teknisiä tietoja.Laitteen etupuolelle on luvassa 6,43-tuumainen Full HD+ AMOLED-näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella. Näyttöä ympäröivät reunat ovat kapeat. Kuvien perusteella puhelimeen on luvassa yksi 32 megapikselin etukamera, mutta teknisissä tiedoissa mainitaan myös 8 megapikselin etukamera. Alkuperäisessä Nordissa on kaksi etukameraa. Sormenjälkilukijan odotetaan sijaitsevan näytön alla.

Nord 2, kuva: Onleaks, 91mobiles

Laitteen takana vasemmassa yläkulmassa sijaitsee kolmen kameran järjestelmä. Pääkamerana toimii 50 megapikselin sensori ja tämän rinnalla ovat 8 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 2 megapikselin kamera, joka on mahdollisesti mustavalkokamera.Laitteen sisällä on MediaTek Dimensity 1200 -järjestelmäpiiri, jopa 12 gigatavua RAM-muistia ja 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Virtaa antaa 4500 mAh akku, joka tukee joko 30W tai 65W langallista latausta. Laitteen pohjassa on USB-C -liitäntä. Kuvien mukaan 3.5 mm:n kuulokeliitäntää ei ole luvassa, mutta OnePlussan tuttu kolmivaiheinen kytkin löytyy kyljestä.Nord 2:n mitat ovat noin 160 x 73.8 x 8.1 mm.Lue myös: