Samsung: taittuvanäyttöisten älypuhelinten ennakkomyynti ylitti odotukset Suomessa - uutuudet nyt myynnissä

"Taittuvanäyttöisten älypuhelinten ennakkomyynti Pohjoismaissa ja erityisesti myös Suomessa suorastaan ylitti odotuksemme. Ennakkomyynnin perusteella aika on kypsä taittuville älypuhelimille ja suomalaiset ovat valmiita ottamaan uuden teknologian käyttöön", kertoo Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja Mika Engblom.

julkaisi kolmannen sukupolven Galaxy Z Fold 3 ja Galaxy Z Flip 3 mobiililaitteet aiemmin elokuussa ja nyt ennakkomyynnin jälkeen uutuudet ovat saatavilla Suomessa.Samsungin mukaan suomalaiset ovat valmiita taittuvanäyttöisten älypuhelinten aikakauteen, sillä aiempaa kestävämmät ja edullisemmat ovat myyneet hyvin ennakkoon. Ennakkomyynti jopa ylitti Samsungin odotukset Suomessa.







"Suomessa on ostovoimaisia kuluttajia, jotka todistetusti käyttävät mobiilidataa ja sitä kautta myös erilaisia sisältöpalveluja ja suosittuja sovelluksia paikasta riippumatta eniten koko maailmassa, jolloin myös taittuvanäyttöisten älypuhelimien kaltaista uutta teknologiaa, ja sen mahdollistamia hyötyjä omaksutaan herkemmin. Erottuminen massasta on myös taattu", Engblom sanoo.

Engblomin mukaan Suomi on Samsungille keskeinen markkina, jossa on muihin Pohjoismaihin verrattuna huolettomampi nopeiden 5G-datayhteyksien käytettävyys.





Galaxy Z Flip3 5G:stä tulee saataville neljä perusvärivaihtoehtoa (musta, vihreä, laventeli ja kerma), sekä kolme erikoisvärivaihtoehtoa (harmaa, valkoinen, pinkki), jotka ovat saatavilla vain Samsungin oman verkkokaupan kautta.



Galaxy Z Flip3 5G:n suositushinnat Suomessa:



Galaxy Watch4, 40 mm: 269 euroa

Galaxy Watch4, 40 mm, LTE: 319 euroa

Galaxy Watch4, 44 mm: 299 euroa

Galaxy Watch4, 44 mm, LTE: 349 euroa

Galaxy Watch4 Classic, 42 mm: 369 euroa

Galaxy Watch4 Classic, 42 mm, LTE: 419 euroa

Galaxy Watch4 Classic, 46 mm: 399 euroa

Galaxy Watch4 Classic, 46 mm, LTE: 449 euroa

Galaxy Z Fold3 5G:stä on saatavilla kolme eri värivaihtoehtoa – musta, hopea ja vihreä.Galaxy Z Fold3 5G:n suositushinnat Suomessa:Taittuvaa näyttöä käyttävien puhelimien lisäksi Samsung julkaisi samalla Galaxy Watch4 -älykellot sekä täysin langattomat Galaxy Buds2 -kuulokkeet . Myös nämä ovat nyt myynnissä Suomessa.Galaxy Watch4:n 40 millimetrin versio on saatavana mustana, hopeisena ja ruusukultaisena, kun taas 44 millimetrin versio on saatavana mustana, hopeana ja vihreänä. Galaxy Watch4 Classicista sekä 42 millimetrin että 46 millimetrin versiot ovat saatavana mustan ja hopean värisinä.Galaxy Watch4:n ja Galaxy Watch4 Classicin suositushinnat Suomessa Galaxy Buds2 -kuulokkeiden suositushinta Suomessa on 149 euroa