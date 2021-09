Apple Watch Series 7 -älykello on kestävämpi ja sisältää isomman näytön

esitteli uuden-älykellon, joka on edeltäjäänsä Watch Series 6:sta kestävämpi ja sisältää isomman näytön.Näyttö ulottuu nyt käytännössä reunasta reunaan vain 1.7 millimetrin kapeiden reunojen ansiosta.Applen mukaan näyttö on nyt lähes 20 prosenttia suurempi kuin Series 6 -mallissa ja yli 50% suurempi kuin Series 3 -mallissa. Lisäksi Always-On -näyttö on nyt jopa 70 prosentia kirkkaampi.Käyttöjärjestelmänä toimii uusi watchOS 8 Se on optimoitu isolle näytölle. Esimerkiksi näppäimistöllä kirjoittaminen onnistuu pyyhkäisemällä näyttöä.Kello on nyt myös kestävämpi, sillä se on saanut IP6X-luokituksen eli laite kestää pölyä. Lisäksi se kestää myöskin vettä WR50-veden­pitävyys­luokituksella. Kellon kokovaihtoehdot ovat 41 ja 45 millimetriä.

Kellon akunkesto yltää edeltäjän tapaan 18 tuntiin. Akun lataus on nyt edeltäjää verrattuna 33 prosenttia nopeampi, sillä 80 prosenttiin pääsee noin 45 minuutin latauksella USB-C-kaapelilla. Lisäksi vain 8 minuutin lataus tuottaa riittävästi virtaa koko yön unen seurantaa varten.Hyvinvointia ajatellen kello kykenee mittaamaan veren happitason sekä tietenkin sykkeen. Unen seurannan lisäksi kello auttaa myös vakiinnuttamaan nukkumaan­­meno­­aikasi ja ‑rutiinit.Apple kertoo kellojen saapuvan kauppoihin myöhemmin tänä syksynä. Uuden kellon lisäksi markkinoilla pysyvät vielä Watch Series 3 ja Watch SE Kellon lisäksi Apple esitteli uudet iPhone 13 -sarjan puhelimet