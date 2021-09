Samsung aloitti Android 12 -beetatestaamisen Galaxy S21 -puhelimilla

on aloittanut valituilla markkinoilla Android 12 -käyttöjärjestelmäversioon perustuvanbeetaversion jakelun Galaxy S21, Galaxy S21 ja Galaxy S21 Ultra -puhelimille. Android 12 tuo mukanaan merkittävän muutoksen käyttöjärjestelmän ulkonäköön Material You -designin myötä , mutta ilmeisesti Samsungin omassa One UI -käyttöliittymässä tämä ei tule näkymään niin vahvasti.Material Youn myötä esimerkiksi pikavalikon pienet, pyöreät painikkeet muuttuvat neliömäisiksi painikkeiksi pyöristetyillä kulmilla. Mutta ainakin toistaiseksi One UI 4 beetaversion painikkeet näyttäisivät olevan pieniä ja pyöreitä.Joissakin kohdin muutosta on kuitenkin luvassa. Esimerkiksi widgettien valintaa helpotetaan kompaktimmalla listalla, joka tiivistää eri vaihtoehdot, kun nykyisessä versiossa widgetit näkyvät isoina painikkeina. Kamerasovelluksessa zoomaukseen käytettävät puu-kuvakkeet muuttuvat numeroiksi.

Samsung itse kertoo, että One UI 4 tuo mukanaan kattavat kustomointimahdollisuudet, kuten teemat, joiden avulla voi mukauttaa vaikkapa kotinäkymää ja taustakuvaa. Myös Samsungin widgetit saavat uuden ulkonäön sekä monipuolisemman kustomoinnin.Android 12 -käyttöjärjestelmässä on keskitytty yksityisyyden parantamiseen, sillä uusi versio näyttää näytön yläreunassa, mikäli sovellus käyttää parhaillaan kameraa tai mikrofonia.Samsung tulee käyttämään tätä myös One UI 4 -versiossa. Lisäksi Samsung lisää mahdollisuuden tarkastella mikrofonin ja kameran käyttöä seitsemän päivän ajalta.Lisätietoa One UI 4:n tuomista uudistuksista saa vaikkapa SamMobilen videolta.Tällä tietoa Android 12 julkaistaan virallisesti 4. lokakuuta. Valmis One UI 4 -versio on luvassa ensimmäisille Samsung-puhelimille myöhemmin tänä vuonna.