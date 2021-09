Honor saattaa päätyä Yhdysvaltain kieltolistalle - jälleen

Vuoden 2019 keväällä maailman kännykkämarkkinat menivät sekaisin, kun Yhdysvallat pistimustalle listalleen ja kielsi amerikkalaisilta yhtiöiltä kaiken yhteistyön yrityksen kanssa. Isoin seuraus linjauksesta oli se, että Huawei menetti pääsynsä Googlen Android-sovelluksiin . Käytännössä tuosta alkoi Huawein puhelinliiketoiminnan alamäki, joka jatkuu edelleen.Mutta Huawein toinen brändi,, vaikutti onnistuvan pyristelyssään irti rajoitteista: Huawei myi Honor-brändin vuoden 2020 lopulla ja Honorista tuli itsenäinen yhtiö. Irtautumisen ansiosta Googlen palvelut palasivatkin osaksi Honorin uusia kännyköitä ja yhtiö on pikkuhiljaa kammennut itseään takaisin kännykkämarkkinoille - Suomessakin.

Honor julkaisikin ensimmäisen ison puhelinjulkistuksensa kesällä 2021, kun se esitteli uuden Honor Magic 3 -kännykkäsarjansa Nyt Honorille saattaa olla tulossa lunta tupaan uudestaan: Yhdysvallat pohtii Honorin pistämistä samaan laatikkoon Huawein kanssa eli käytännössä maa harkitsee, pitäisikö amerikkalaisten yhtiöiden kieltäytyä yhteistyöstä myös Honorin kanssa.mukaan Yhdysvaltain puolustushallinto Pentagon sekä Yhdysvaltain energiavirasto kannattavat Honorin siirtämistä mustalle listalle. Vastaavasti Yhdysvaltain ulkoministeriö sekä kauppaministeriö ovat sitä mieltä, että Honoria ei pitäisi rangaista aiempien Huawei-kytköstensä vuoksi. Taustalla on vääntö siitä, ovatko kiinalaiset yritykset uhka Yhdysvaltain verkkoviestinnälle ja sen turvallisuudelle.Koska äänet eri tahojen välillä ovat jakautuneet, siirtyy päätös poliitikkojen harteille. Honorin etuna Huaweihin nähden on kuitenkin se, että yhtiö keskittyy ainoastaan kulutajatuotteisiin. Huawein liiketoiminnassa kriittisintä on se, että Huawei on valtava tekijä myös verkkojärjestelmien toimittajana - ja Yhdysvallat ei halua kiinalaisyrityksiä kansallisten verkkojensa toimittajaksi turvallisuussyistä.