OnePlus 8 ja OnePlus 8T -malleille Android 12 beta, mutta ... tarjoukseen ei ehkä kannata tarttua

on aloittanut vuoden 2020 huippumalleilleen suljetun Android 12 -käyttöjärjestelmäversion betakokeilun. Mukaan voi halutessaan liittyä, mutta ehdot ovat kovat.Suljettu beta on rajattu 400 käyttäjälle ja ehtona on mm. palautteen antaminen OnePlussalle betaversiosta. Lisäksi käyttäjä sitoutuu siihen, että tarvittaessa puhelin pitää pyyhkiä täysin tyhjäksi kaikista tiedoista ja asentaa laitteeseen uusi versio Android 12 betasta.Uusi betaohjelma koskee OnePlussan malleja OnePlus 8 OnePlus 8 Pro sekä OnePlus 8T Jos käytössäsi on jokin edellämainituista malleista ja kokeilu kiinnostaa ehdoista huolimatta, voit hakea betatestaajaksi tämän linkin kautta