Sonyn ammattikuvaajille suunnattu Xperia Pro-I ennakkotilattavissa Suomessa

julkaisi hiljattain vahvasti kuvaamiseen panostavan-älypuhelimen. Kyseinen uutuus on nyt ennakkotilattavissa Suomessa ja sen toimitukset aloitetaan 1. joulukuuta.1799 euron arvoisen laitteeen ennakkomyynti on aloitettu valikoiduilla jälleenmyyjillä (Elisa, DNA ja Verkkokauppa.com). Ennakkoon ostavat saavat kaupan päälle nahkaisen suojakannen puhelimelle, jonka hinta on 89 euroa.Xperia Pro-I eroaa muista puhelimista etenkin kameroiden osalta. Pääkamerana toimii Sonyn RX100 VII -kamerasta tuttu yhden tuuman kokoinen 1.0-type Exmor RS -kuvakenno, joka on optimoitu älypuhelimeen sopivaksi.Myös muut tekniset ominaisuudet ovat huippuluokkaa. Esimerkiksi näyttö on 4K-tasoa ja toimii 120 hertsin virkistystaajuudella. Lisätietoa puhelimesta saa aiemmasta jutustamme