Nämä ovat marraskuun ja Black Fridayn myydyimmät puhelimet

Vuoden 2021 viimeinen kuukausi on pyörähtänyt käyntiin. Tämän myötä operaattorit ja Veikon Kone ovat paljastaneet marraskuun myydyimmät puhelimet sekä älykellot.Marraskuun listaan vaikuttaa tarjousmyynnit, sillä esimerkiski Black Fridayta vietettiin reilusti yli viikon ajan. Black Fridayn aikana nähtiin useita mainioita puhelintarjouksia, ja näistä useat ovatkin listoilla hyvillä sijoituksilla.Esimerkiksi Galaxy A52s 5G:tä myytiin alennetulla hinnalla ja se on ottanut kärkipaikan DNA:lla ja Veikon Koneella. Tämä on käytännössä sama puhelin kuin Puhelinvertailun arvostelussa hyväksi todettu Galaxy A52 5G Alennetuin hinnoin myydyistä laitteista DNA:n viimeisen sijan otti Sonyn Xperia 10 III 5G. Sonyn laitteita ei juurikaan listoilla nähdä. Myös Xperia 10 III on arvostelu Puhelinvertailussa

DNA:n myydyimmät puhelimet marraskuussa 2021

Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A12 OnePlus Nord CE 5G Samsung Galaxy A03s Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A32 5G Apple iPhone 13 Pro Max 5G Samsung Galaxy A22 5G Apple iPhone 13 Pro 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G Apple iPhone 12 Pro 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy S20 FE 5G Apple iPhone 12 mini 5G Sony Xperia 10 III 5G

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille marraskuussa 2021

OnePlus Nord N10 5G Samsung Galaxy A12 Samsung Galaxy A52 5G Samsung Galaxy A32 5G Apple iPhone 12 5G OnePlus 8T 5G Apple iPhone 13 Pro max 5G Apple iPhone Pro 12 5G Nokia 105 Xiaomi Redmi Note 10 5G Apple iPhone 12 mini 5G Samsung Galaxy S20 FE 5G OnePlus 9 5G Apple iPhone 13 Pro 5G OnePlus 9 Pro 5G

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille marraskuussa 2021

Samsung Galaxy A12 Apple iPhone 13 pro 5G Apple iPhone 12 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A52s 5G Apple iPhone 13 Pro Max 5G Samsung Galaxy S21 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise edition Samsung Galaxy A52 5G Enterprise edition Apple iPhone SE (2020) Samsung Galaxy A22 5G Apple iPhone 12 mini 5G Samsung Galaxy A32 5G Enterprise edition

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille marraskuussa 2021

Samsung Galaxy A12 4G Samsung Galaxy A52s 5G Apple iPhone 12 5G OnePlus Nord 5G DS Samsung Galaxy A22 5G 64GB Motorola Moto E6i 2/32GB Apple iPhone 13 Pro Max 5G Apple iPhone 13 Pro 5G OnePlus 9 5G DS Samsung Galaxy S20 FE 5G

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille marraskuussa 2021

Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A32 LTE Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy Xcover 5 Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A12 Apple iPhone SE Samsung Galaxy A52 5G Samsung Galaxy S21 5G Nokia X10 5G

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet marraskuussa 2021

Samsung Galaxy A52S 5G Samsung Galaxy A12 OnePlus 8T OnePlus Nord CE 5G Apple iPhone XR Samsung Galaxy S20 FE 5G Samsung Galaxy XCover 5 EE Samsung Galaxy S20 FE 4G Apple iPhone 13 PRO Apple iPhone 13

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet marraskuussa 2021

Huawei Watch GT 2 Apple Watch Series 7 GPS Honor Band 6 Huawei Watch Fit Honor Magic Watch 2 Apple Watch Series 7 GPS+Cellular Honor Band 5 Apple Watch SE GPS Garmin Fenix 6 Pro Suunto 7 Garmin Vivoactive 4 Suunto 9 Samsung Galaxy Watch4 4G Apple Watch Series 3 GPS Samsung Galaxy Watch4 Classic 4G

Elisan myydyimmät älykellot marraskuussa 2021

Huawei Watch GT 2 Huawei Watch Fit Polar Ignite 2 Apple Watch Series 3 GPS Apple Watch Series 7 GPS + Cellular eSIM Apple Watch Series 7 GPS Garmin Fenix 6 OnePlus Watch Garmin Fenix 6X Pro Polar Vantage M2 Garmin Venu Honor Band 6 Apple Watch SE GPS Garmin Vivoactive 4S Garmin Fenix 6 Pro

Lähinnä edullisten laitteiden mukaan listalle on päätynyt nyt myös enemmän iPhone 13 -malleja , jotka ovat kärsineet saatavuusongelmista.