OnePlus 9 -sarjan ongelmallisen OxygenOS 12 -päivityksen jakelu keskeytettiin

Mobiiliteknologiayhtiö aloitti aiemmin tällä viikolla Android 12 -käyttöjärjestelmään perustuvan OxygenOS 12:n jakelun OnePlus 9- ja OnePlus 9 Pro -puhelimille. Käyttäjät kuitenkin nopeasti totesivat, että päivittäminen tuo mukanaan useita ongelmia ja esimerkiksi OnePlussan keskustelualueella alkoi kiivas keskustelu aiheesta.Muutamaa päivää myöhemmin OnePlus antoi Android Police -sivustolle lausunnon, jossa yhtiö kertoo keskeyttävän päivityksen jakelun ilmenneiden ongelmien vuoksi.OnePlus kertoo, että korjattu versio pyritään julkaisemaan pian, mutta tarkempaa aikataulua asian suhteen ei annettu. Todennäköisesti korjaamisessa menee muutama päivä tai pari viikkoa.

Bugien korjaamiselle on suurta tarvetta, sillä nykyistä versiota on kuvailtu muun muassa kauheaksi ja huonoksi. Päivitys on näkynyt esimerkiksi heikentyneenä suorituskykynä ja akunkestona. Ongelmiin ilmeisesti auttaa, mikäli käyttäjä tekee tehdasasetusten palautuksen , mutta tämä ei tietenkään ole ideaalinen ratkaisu.Myös muutenkin käyttöliittymä on saanut negatiivista palautetta, sillä OnePlussan oma OxygenOS -käyttöliittymä hyödyntää nyt samaa koodia kuin emoyhtiönsä Oppon ColorOS . Esimerkiksi osa OnePlussan tutuista kustomointimahdollisuuksista ei ole enää saatavilla.