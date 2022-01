Näitä puhelimia hankittiin joulukuussa

Operaattorit, Veikon Kone ja vaihteeksi myös Gigantti julkaisivat listat myydyimmistä puhelimista vuoden 2021 viimeisen kuukauden osalta.Varsinaisia suuria yllätyksiä ei nähdä, sillä eniten listalta löytyy Samsungia ja Applea.Jouluksi hankittiin etenkin edullisia puhelimia. Suosituin on hieman yli 100 euroa maksava Samsungin Galaxy A12, joka otti kärkipaikan DNA:n, Elisan, Telia ja Gigantin listalla. Veikon Koneella tämä puhelinmalli ylsi puolestaan toiseksi.Suosittuja olivat myös edulliset Galaxy A22 ja Galaxy A32. Keskihintaluokasta hankittiin puolestaan monipuolista Galaxy A52s 5G -puhelinta (Lue: Galaxy A52 5G arvostelu ).Myös Apple menestyi monipuolisesti. Suosittuja olivat esimerkiksi iPhone 12 -mallit, mutta myös uudemmat iPhone 13 -mallit, joiden saatavuus on parantunut. Erikoisempi hankinta löytyy Telian listalta, sillä Telia Recycled -malliston puhelin nousi ensimmäistä kertaa top 10 -listalle. Kyseessä on iPhone 8.Myös pari muuta huomionarvoista suoritusta löytyy listoilta. Puhelinvertailun arvostelussa mainiosti menestynyt OnePlus Nord 2 löytyy nyt top 10 -listoilta. Honor teki hiljattain paluun Suomen puhelinmarkkinoille Honor 50 -puhelimella ja nyt tämä malli on ensimmäistä kertaa myydyimpien joukossa Veikon Koneen listalla. Honor 50:n hinta laski jo 100 eurolla joulukuun aikana, joka on varmasti nostanut myyntiä

DNA:n myydyimmät puhelimet joulukuussa 2021

Samsung Galaxy A12 Samsung Galaxy A52s 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A03s Samsung Galaxy A32 5G Apple iPhone 13 Pro Max 5G OnePlus Nord CE 5G Apple iPhone 13 Pro 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A22 5G Apple iPhone 12 mini 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G Apple iPhone 13 5G OnePlus Nord 2 5G Samsung Galaxy S21 5G

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille joulukuussa 2021

Samsung Galaxy A12 Samsung Galaxy A22 5G Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A52s 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A03s Apple iPhone 13 Pro Max 5G Apple iPhone 12 mini 5G OnePlus 8T 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G Apple iPhone 11 Apple iPhone 13 Pro 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy S20 FE 5G OnePlus Nord 2 5G

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille joulukuussa 2021

Samsung Galaxy A52s 5G Enterprise Edition Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 13 Pro 5G Samsung Galaxy S20 FE 5G Samsung Galaxy A52s 5G Apple iPhone 12 5G Apple iPhone 13 Pro Max 5G Samsung Galaxy A12 Nokia 3.4 Samsung Galaxy A22 5G Samsung Galaxy A32 5G Enterprise Edition Apple iPhone 12 mini 5G Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A52 5G Enterprise Edition Samsung Galaxy S21 5G

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille joulukuussa 2021

Samsung Galaxy A12 4G Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A22 5G 64GB Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A02s Apple iPhone 13 Pro Max 5G Apple iPhone XR Apple iPhone 8 Recycled Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 13 Pro 5G

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille joulukuussa 2021

Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A32 LTE Samsung Galaxy Xcover 5 iPhone 12 5G Samsung Galaxy A12 Apple iPhone XR Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A52 5G Samsung Galaxy S21 5G iPhone 13 5G

Gigantin myydyimmät puhelimet joulukuussa 2021

Samsung Galaxy A12 OnePlus Nord CE Samsung Galaxy A52 Apple iPhone 12 Samsung Galaxy A32 Motorola Moto E6i OnePlus Nord 2 Apple iPhone 13 Motorola Moto G60s Samsung Galaxy A22

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet joulukuussa 2021