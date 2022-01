Uudella Garmin Venu 2 Plus -GPS-älykellolla voi soittaa puheluita

esitteli tänään vívomove Sport-hybridiälykellon lisäksi myös uuden version Venu 2 -sarjaan. Venu 2 Plus -mallin merkittävin uudistus on mahdollisuus soittaa puheluita ja lähettää viestejä.Venu 2 ja Venu 2S GPS-älykellot julkaistiin vuoden 2021 huhtikuussa. Näistä Venu 2 on arvosteltu Puhelinvertailun toimesta . Kellossa jäätiin kaipaamaan ainoastaan mahdollisuutta hoitaa puhelut suoraan kelloon puhumalla.

"Garmin on halunnut vastata kysyntään lisäämällä äänitoiminnot uusimpaan Venu-GPS-älykelloon", kertoo Garmin-yhtiön maailmanlaajuisen kuluttajamarkkinoinnin varatoimitusjohtaja Dan Bartel.



"Aktiivista elämää viettäville asiakkaille multitaskaus on tärkeää, ja nyt Garmin-asiakkaat pystyvät vastaamaan puheluun tai lähettämään tekstiviestin kaivamatta kännykkää taskusta tai laukusta."

Tämä nyt siis onnistuu Venu 2 Plus -mallin kohdalla, sillä kellossa on mikrofoni ja kaiutin. Puheluiden lisäksi voi käyttää yhteensopivan älypuhelimen virtuaaliavustajaa (Siri, Google Assistant tai Bixby) tekstiviestien lähettämiseen, kysymysten esittämiseen, jne.





Venu 2 Plus -mallissa on AMOLED-kosketusnäyttö, johon voi valita jatkuvasti päällä olevan tilan. Kellon rungon koko on 43 mm eli se menee Venu 2- ja Venu 2S -kellojen väliin (45 mm ja 40 mm). Muuten ominaisuudet ovat samat.



Venu 2 Plus on saatavissa kolmessa eri värivaihtoehdossa. Hintaa löytyy 479 - 529 euroa.



Lisätietoa saa täältä.