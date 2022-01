Ensikokemukset Samsungin Galaxy S21 FE:stä, joka on nyt saatavilla

esitteli viikko sitten pahoin viivästyneen:n, joka on nyt saatavilla Suomessa.Laitteen suositushinnat ovat 779 euroa (6+128GB) ja 849 euroa (8+256GB). Galaxy S21 FE:tä tosin myytiin heti alkuun reippaalla alennuksella , mutta enää nämä tarjoukset eivät ole voimassa.Värivaihtoehtoja on neljä: Olive, Lavender, White ja Graphite. Kaupan päälle tammikuun ajan saa mustat Galaxy Buds Live -kuulokkeet (arvo 169 euroa).Samalla S21 FE saapui myös Puhelinvertailun ihmeteltäväksi, joten tässäpä muutamat ensitunnelmat kyseistä puhelimesta.

S21 FE on kooltaan omaan käteen hyvinkin sopiva ja painokin jää 177 grammaan. Itse tykkään juurikin hieman pienemmästä laitteesta, joten tältä osin S21 FE on heti alkuun positiivinen kokemus.Toki näyttö on silti mukavan iso 6,4 tuuman muodossa. Se on myös laadukas AMOLED-tekniikan ja sulavan 120 hertsin virkistystaajuuden myötä. Näytön parina löytyy myös stereokaiuttimet, jotka ovat äänenlaadultaan hyvät, mutta eivät ihan parasta mahdollista.Sisällä on tehokas Snapdragon 888 -piiri, joka on tosin tullut enemmän tunnetuksi erittäin lämpimästä toiminnasta. Näin monet Snapdragon 888-puhelimet ovat aiheuttaneet heikompaa käyttökokemusta. S21 FE tuntuu ainakin hieman lämpenevän, mutta tämän tarkempaa kommenttia ei vielä asiaan pysty antamaan.Yleinen kokemus käyttöjärjestelmän toiminnasta on positiivinen, sillä ainakin alkuun kaikki näyttävät toimivan nopeasti ja ongelmitta. Versiona toimii heti uusin Android 12 ja Samsungin One UI 4.Kamerat näyttävät myös olevan päteviä tässä laitteessa. Alla muutama esimerkki.Muutaman tunnin käytön jälkeen voi todeta, että laite näyttää olevan tasaisen vahva useammalta osin. Omalla kohdalla isoimman plussan saa koko ja paino.Selkein yksittäin heikkous laitteiston osalta on värinäpalaute, joka on oikeastaan surkea. Akunkestosta ei tässä vaiheessa voi sanoa mitään suuremmin, mutta se on varmaankin päivän luokkaa. Lataus onnistuu langallisesti ja langattomasti, mutta latauspalikkaa ei pakkauksen mukana toimiteta. Pakkauksessa on vain kaapeli, jonka kummassakin päässä on USB-C-liitäntä.Isoin kysymysmerkki S21 FE:n kohdalla on hinta. Laite ehti nähdä ehkäpä historian nopeimman alennuksen, kun hinta putosi välittömästi 499 euroon, mutta nyt sitä on taas yli 700 euroa.Esimerkiksi normaalia Galaxy S21 -puhelinta saa jo edullisemmalla hinnalla, sillä tämän hinta on 699 euroa . Lisäksi Samsung on julkaisemassa jo pian S22 -sarjan, joten S21-puhelimien hinnat tulevat oletettavasti laskemaan.Samsungin oman kilpailun lisäksi vaihtoehtoja löytyy muualta, sillä OnePlus 9 Pron ( lue arvostelu täältä ) saa 699 euron hinnalla ja Xiaomin 11T Pron puolestaan 599 eurolla Vertailua eri laitteiden välillä kannattaa siis tehdä ennen ostamista, mikäli haluat saada rahoillesi parasta mahdollista vastinetta. Varmaa on, että S21 FE ei sitä tällä hetkellä tarjoa.Tarkempaa arvostelua S21 FE -puhelimesta on luvassa muutaman viikon kuluessa.