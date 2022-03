Nord CE 2 5G nyt ennakkomyynnissä - Elisalla heti 70 euron alennuksessa

julkaisi helmikuun puolivälissä Nord CE 2 5G -puhelinmallin, jonka ennakkomyynti on alkanut tänään 3.3. Varsinainen myynti alkaa 10.3.Suomessa Nord CE 2 5G maksaa 369 euroa ja tulee saataville ainoastaan 8/128 gigatavua sisältävänä vaihtoehtona.Suositushintaa ei kuitenkaan tarvitse maksaa, sillä Elisa tarjoaa tämän laitteen kohdalla piilotetun tarjouksen.Elisan tarjouksessa puhelimen hinta on 299 euroa eli säästöä tulee 70 euron edestä. Tarjous on voimassa 9.3. asti ja se on saatavilla vain tämän sivun kautta Nord CE 2 5G sisältää monia hyviä ominaisuuksia. Siinä on 6,43-tuumainen Full HD+ AMOLED -näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella, MediaTekin Dimensity 900 -piiri, 64 megapikselin pääkamera, erittäin nopea 65 watin lataus 4500 mAh akulla, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä ja muistikorttipaikka. Ominaisuudet on pakattu ohueen rakenteeseen.

Normaalihinnalla laite kuitenkin asettuu hieman erikoiseen väliin , sillä parempaa Nord 2 -puhelinta saa 349 eurolla Nord 2 sai arvosanaksi Puhelinvertailun arvostelussa täydet tähdet . Elisan tarjouksen myötä Nord CE 2 5G on nyt hieman parempi vaihtoehto, mikäli et halua käyttää yli 300 euroa puhelimeen.Myös Nord CE 2 5G:stä löytyy arvostelu Puhelinvertailun sivulta , joka kannattaa lukea ennen mahdollista ostamista.