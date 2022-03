HONOR 50 saa huhti-kesäkuun aikana Android 12 -käyttöjärjestelmään perustuvan Magic UI 6.0 -päivityksen

Nykyään itsenäinen älypuhelinvalmistajaon vahvistanut, että HONOR 50 tulee saamaan Android 12 -käyttöjärjestelmään perustuvan Magic UI 6.0 -päivityksen Q2:n aikana eli huhti-kesäkuussa.Android 12 -käyttöjärjestelmän saapuminen laitteelle on positiivista, mutta toisaalta nopeammin tämän olisi voinut tuoda, sillä kyseinen versio julkaistiin virallisesti 4.10.2021. Lisäksi HONORin päivityslupaus on aikalailla heikko, sillä Android 12 on jäämässä myös ainoaksi päivitykseksi. Tietoturvaan on luvassa kaksi vuotta päivitystä.HONOR kertoo Magic UI 6.0 -käyttöliittymän sisältävän uusia tekoäly- ja optimointiominaisuuksia. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi Efficient Smart Desktop - ja HONOR Share -toiminnot.Ensimmäinen toiminto mahdollistaa näytöllä olevien widgetien muokkaamisen ja koon muuttamisen. Jälkimmäisen toiminnon avulla voi välittää nopeasti tiedostoja HONOR-puhelimen ja PC:n välillä.

HONOR julkisti hiljattain Magic4 -sarjan , joka jo käyttää Magic UI 6.0 -käyttöliittymää.