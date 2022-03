Vertailussa uusi iPhone SE vs iPhone 12 mini - kumpi kannattaa ostaa?

Hinta

Suorituskyky ja akku

Ulkoisesti

iPhone SE:n näytön reunat ovat paksut

iPhone 12 minin näyttö on suurempi, mutta reunat ovat kapeat

Kamerat

iPhone 12 minin takana on kaksi kameraa

Yhteenveto ja mietteet

iPhone SE:n näytön alapuolella on kotipainike

Tekniset ominaisuudet: iPhone SE 2022 vs iPhone 12 mini

Vertailussa

iPhone SE 2022

iPhone 12 mini Mitat

138,4 x 67,3 x 7,3 mm

131,5 x 64,2 x 7,4 mm Paino

144 g

133 g Rakenne

Lasi, IP67

Lasi, IP68 Näyttö

4,7", HD (1334 x 750), IPS LCD, 625 nitiä, 60 Hz

5,4", Full HD (2340 x 1080), OLED, 625 nitiä, 60 Hz Käyttöjärjestelmä

iOS 15

iOS 15 RAM

4 Gt

4 Gt Tallennustila

64/128/256 Gt

64/128/256 Gt Suoritin

A15 Bionic

A14 Bionic Akku

15 tuntia (videon toisto), 20W lataus, Qi-langaton lataus

15 tuntia (videon toisto), 20W lataus, 15W MagSafe-lataus Biometrinen tunnistus

Touch ID -sormenjälkitunnistin

Face ID -kasvojentunnistus Pääkamera

12 MP, f/1.8, OIS

12 MP, f/1.6, OIS Ultralaajakulmakamera

-

12 MP, f/2.4, 120° Takakamerat video

4K 60 fps

4K 30 fps Dolby Vision HDR / 4K 60 fps Etukamera

7 MP, f/2.2

12 MP, f/2.2 Etukamera video

Full HD 30fps

4K 60 fps Muuta

5G, Wifi 6, Bluetooth 5.0, Lightning–USB‑C-kaapeli

5G, Wifi 6, Bluetooth 5.0, Lightning–USB‑C-kaapeli Värit

Product Red, tähtivalkea, keskiyönsininen

Product Red, musta, valkoinen, vihreä, sininen, violetti Hinta

529 / 579 / 699

549 / 679 / 849

Apple ei lähtenyt iPhone SE -puhelinta juurikaan uudistamaan edeltäjämalliin verratessa. Merkittävin uudistus on Applen oma A15-piirisarjan käyttäminen, jota käytetään myös iPhone 13 -malleissa iPhone 12 mini ei juurikaan jää jälkeen, sillä tämän puhelimen suorituskyvystä vastaa A14-piiri.Kummankin osalta suorituskyky on huippuluokkaa ja kumpikin tukee 5G-yhteyksiä. Tehokkaan piirin myötä Apple tulee myöskin päivittämään iOS-käyttöjärjestelmää vuosien ajan. iPhone SE tulee saamaan ehkä vuoden pidempään päivitystä, mutta eron ei kuitenkaan pitäisi olla merkittävä.Akunkeston suhteen Apple lupaa kummankin tarjoavan 15 tuntia videotoistoa. Kumpaakin voi ladata langallisesti 20W teholla erikseen ostettavalla laturilla. Langattoman latauksen suhteen laitteet eroavat. iPhone 12 mini tukee magneettisesti kiinnittyvää MagSafe-laturia ja muita lisälaitteita, kun iPhone SE tukee vain perinteistä Qi-langatonta latausta.Kaksikko eroaa erityisesti ulkonäön osalta.iPhone SE on ulkoisesti vanhanaikainen ja jopa ruma, kun sitä vertaa iPhone 12 miniin. iPhone SE:n näytön reunat ovat massiiviset ja näytön alapuolella on perinteinen kotipainike sormenjälkitunnistuksella.iPhone 12 minin näyttöä kiertää kapeat kehykset, mutta yläreunassa on näyttölovi. Lovi sisältää Face ID -kasvojentunnistuksen käyttämää tekniikkaa eli sormenjälkitunnistusta tässä puhelimessa ei ole.Näytön kohdalla iPhone 12 mini voittaa selvästi. Tässä puhelimessa käytetään OLED-tekniikkaa ja Full HD-tarkkuutta. iPhone SE:ssä on LCD-näyttö ja tarkkuus on heikompi.iPhone 12 minin näyttö on suurempi (5,4" vs 4,7"), mutta kooltaan se on kuitenkin pienempi kuin iPhone SE. Lisäksi iPhone 12 mini painaa vähemmän.Kumpikin laite käyttää rakenteena lasia, mutta rakenteen osalta löytyy pieni ero. iPhone 12 minissä on IP68-luokitus, kun iPhone SE on saanut IP67-luokituksen.iPhone SE:n kohdalla käytetään vain yhtä 12 megapikselin takakameraa, mutta iPhone 12 minissä on myös 12 megapikselin ultralaajakulma. Näin iPhone 12 mini tarjoaa monipuolisemman vaihtoehdon valo- ja videokuvaamiseen.Lisäksi iPhone 12 mini on parempi vaihtoehto kuvaamiseen vähäisen valaistuksen aikaan, sillä tämä tukee erillistä yötilaa.Myös etupuolella 12 mini on saanut enemmän megapikseleitä, joten etukameran laatu on mahdollisesti hieman parempi.Ominaisuuksien osalta iPhone 12 mini näyttää voittavan iPhone SE:n selvästi. Nykyaikaisen ulkonäön omaava mini tarjoaa esimerkiksi paremman näytön ja monipuolisemmat kamerat.iPhone SE tarjoaa hieman parempaa suorituskykyä, mutta oikean elämän käytössä tällä ei pitäisi olla suurta merkitystä. Lisäksi puhelimessa on sormenjälkilukijalla varustettu kotipainike, jota ei minissä ole.Omat pisteet menevät selvästi iPhone 12 minille, sillä se tuntuu tarjoavan selvästi parempaa vastinetta käytännössä samalla rahamäärälle, kun katsotaan tilannetta 64 gigatavun tallennustilan osalta. 128 gigatavun kohdalla iPhone SE:n hinta on 100 euroa vähemmän, mutta silti iPhone 12 mini tuntuu tarjoavan enemmän vastinetta.