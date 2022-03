Xiaomi 12 -sarja julkaistiin globaaleille markkinoille

Teknologiayrityson tänään julkistanut uuden Xiaomi 12 -sarjan sekä Xiaomi Watch S1-kellon ja Xiaomi Buds T3 Pro-kuulokkeet globaaleille markkinoille. Xiaomi 12 -sarjan puhelimet julkaistiin aiemmin Kiinan markkinoille . Sarjaan kuuluvat Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 ja Xiaomi 12X Laitteet kuuluvat huippuluokkaan. Xiaomi 12 Pro ja Xiaomi 12 käyttävät uutta Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiiriä, mutta Xiaomi 12X-laitteessa on Snapdragon 870, joka on toki tehokas vaihtoehto edelleen.Laitteet eroavat esimerkiksi koon osalta. Kaikissa laitteissa on AMOLED-näyttö, mutta Pro-mallin näyttö on suurempi ja tarkempi kuin kahden muun. Lisäksi Pro-mallissa käytetään LTPO-näyttöpaneelia eli sen virkistystaajuus mukautuu sisällön mukaisesti.

Xiaomi 12 Pro -mallista löytyy myös erittäin nopea 120 watin lataus 4600 mAh akulle. Xiaomi 12 -mallin sisältä löytyy 4,500 mAh akku, jota saa ladattua langallisella 67W latauksella.Watch S1-kello tarjoaa 1,43-tuumaisen AMOLED-näytön. Kello osaa näyttää puhelimen ilmoitukset ja se tukee Bluetooth-puheluita. Kellosta löytyy 117 eri urheiluprofiilia sekä 19 profiilia työntekoon.Akunkeston luvataan yltävän 12 päivään standby-tilassa sekä 24 päivää virransäästötilassa.Xiaomi Buds 3T Pro-kuulokkeet tarjoavat Xiaomin mukaan hinta- ja tuoteluokan johtava taustamelunvaimennus. Käyttäjä voi valita kuhunkin tilanteeseen sopivimman vaihtoehdon kolmesta eri tasosta, joista tehokkain yltää jopa 40 dB asti. Kuulokkeet ovat varustettu uuden sukupolven Dimensional äänentoistotoiminnolla joka luo 360-asteisen kuuntelukokemuksen imitoiden konserttiympäristöä tai kotiteatteria.Xiaomi Buds 3T Pro kuulokkeet voi yhdistää kahteen laitteeseen kerralla joten käyttäjä voi helposti vastata vaikka puhelimeen työskennellessään kannettavalla tietokoneella. Yhdellä latauksella kuunteluaikaa saa kuuden tunnin edestä, kun taas kuulokkeiden langattomasti ladattava kotelo pidentää kuunteluajan jopa 24 tuntiin.Xiaomi kertoo, että puhelimet, kello ja kuulokkeet saapuvat myyntiin Suomessa, mutta hintoja tai saatavuutta ei vielä paljastettu.