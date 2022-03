5G-puhelimia myytiin ensimmäistä kertaa enemmän kuin 4G-puhelimia

Olemme Puhelinvertailussa seuranneet vuosien varrella 5G:n kehittymistä konseptitesteistä aina ensimmäisiin 5G-puhelimiin saakka, sekä luonnollisesti sen jälkeen yhä kasvaneessa 5G-puhelinten valikoimassa.Nykyisin 5G:n löytyminen laitteesta tuntuu olevan liki itsestäänselvyys, mikäli ei satu valitsemaan erittäin edullista älypuhelinta. Näin onkin, joka näkyy 5G-laitteiden merkittävästä kasvusta myyntitilastoissa.Markkinatutkimusyhtiö Counterpoint Research on julkaissut tutkimuksen, jonka mukaan maailman puhelinmyynnissä on tapahtunut merkittävä siirtymä. Ensimmäistä kertaa historiassa 5G-puhelimia on myyty alkuvuodesta enemmän kuin 4G-puhelimia.Maailmanlaajuista 5G-puhelinten myyntimäärää kasvattaa erityisesti Kiina, jonka puhelinmyynnistä peräti 84 prosenttia on 5G-puhelimia. Kiinalaiset valmistajat ovatkin olleet 5G-tekniikan allonharjalla erityisesti edullisempien puhelinten suhteen.

Kiinan lisäksi Euroopassa ja Yhdysvalloissa 5G-puhelinten myynti on ollut noin 3/4 koko puhelinmarkkinoista.Counterpointin mukaan vaaka kallistui 5G-puhelinten puolelle jo tammikuussa, jolloin 51% puhelimista sisälsi 5G:n.5G-puhelimet ovat olleet myynnissä 2019 vuoden loppupuoliskolta lähtien, joten ne ohittivat 4G-puhelimet noin 2,5 vuoden jälkeen.