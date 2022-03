Vertailu: OnePlus 10 Pro vs OnePlus 9 Pro - nämä asiat muuttuneet

OnePlus 10 Pro on OnePlussan uusin lippulaivapuhelin ja seuraaja OnePlus 9 Prolle. Tässä jutussa käymme läpi näiden kahden laitteen merkittävimmät erot.OnePlus 10 Pro tulee saataville samalla hinnalla kuin edeltäjämallit. Edullisempi 128 gigatavun tallennustilalla varustettu malli maksaa 899 euroa ja 256 gigatavun malli puolestaan 999 euroa.OnePlus 9 Pron 128 gigatavun mallia saa tällä hetkellä 699 eurolla . OnePlus on jo lopettanut 256 gigatavun mallin valmistuksen, joten sen saatavuus on heikkoa. 128 gigatavun mallia valmistetaan kesään saakka, joten sen saatavuus pysyneen hyvänä vielä jonkin aikaa.Sekä OnePlus 10 Pro että OnePlus 9 Pro on arvostelu Puhelinvertailun toimesta. Lue tästä OnePlus 10 Pro arvostelu ja täältä OnePlus 9 Pro arvostelu

Kamerat ovat päivittyneet OnePlus 10 Pron kohdalla. Nyt käytössä on 48 megapikselin pääkamera, uusi 150 asteen kuvaustilalla varustettu 50 megapikselin ultralaajakulma sekä 8 telekamera.150 asteen kuvaustilalla saa kuvattua lähes koko ihmissilmän näkemän kuva-alan.Yleisesti uudemman laitteen kuvanlaatua, väritoistoa ja monipuolisuutta on saatu vietyä astetta pidemmälle yhteistyössä Hasselbladin kanssa. Tarkemmin järjestelmän ominaisuuksista voi lukea aiemmasta uutisestamme Raudaltaan pääkamera on sama kummassakin.OnePlus 10 Pro hyödyntää uutta toisen sukupolven LTPO-tekniikkaa näytössä. Tämä vaihtaa virkistystaajuutta 1 - 120 hertsin välillä riippuen toistettavasta sisällöstä.Uusi versio on OnePlussan mukaan nopeampi vaihtamaan virkistystaajuutta kuin OnePlus 9 Pron vastaava LTPO-tekniikka. Nopeammin vaihtuvan virkistystaajuuden myötä 10 Pro tarjoaa parempaa akunkestoa.OnePlus 10 Pron näyttö tukee myös uutta värikalibrointia, joka toistaa värejä tarkemmin, kun näyttöä käytetään alhaisella kirkkaudella.Muuten näytöt ovat samanlaiset. Koko on 6,7 tuumaa ja tarkkuus on QHD+ -tasolla.Rakenteen osalta löytyy erikoinen ratkaisu: globaalissa versiossa ei ole IP68-luokitusta veden- ja pölynkestävyydelle, vaikka aiemmin julkaistussa Kiinan versiossa. Toki oletettavasti 10 Pro kestää vettä, vaikka virallista lupausta sille ei ole annettu.9 Prossa tällainen luokitus on. Rakenteeltaan OnePlus 10 Pro on myös yleisesti heikompi, sillä tämä laite napsahti poikki kestävyystestissä Luonnollisesti suorituskyvyssä on tullut muutos, sillä joka vuosi piirit kehittyvät.OnePlus 10 Pro käyttää uutta Qualcommin huippupiiriä eli sisällä on Snapdragon 8 Gen 1. OnePlus 9 Pron sisällä on Snapdragon 888. 10 Pro on siis jonkin verran tehokkaampi, mutta käytännön tasolla ero voi olla aikalailla minimaalinen.Merkittävin ero suorituskyvyn osalta on lämpeneminen. Yleisesti Snapdragon 888-puhelimet kärsivät kuumasta suorituskyvystä, mutta ainakin OnePlus 10 Pron ja nyt käytettävän Snapdragon 8 Gen 1 -piirin kohdalla lämpöä on saatu hillittyä eli puhelin ei käy niin kuumana käytettäessä.Kyseessä toki voi olla, että OnePlus on onnistunut uudemman puhelimen kohdalla paremmin jäähdytyksen kanssa.OnePlus 10 Pron kohdalla akkukapasiteetti on kasvanut. Sisällä on nyt 5000 mAh akku, kun edeltäjässä on 4500 mAh akku.Merkittävämpää eroa on kuitenkin tullut latauksen osalta. 10 Pro käyttää nyt OPPOn 80 watin SuperVooc-laturia, kun OP 9 Pro käyttää 65 watin Warp Charge -laturia.Lataamisen osalta kasvanut lukema on hyvä, mutta tekniikan osalta ei niinkään. OnePlussalla on otettu iso harppaus taaksepäin yleisten standardien osalta. OnePlus 10 Pron mukana toimitettava pikalaturi ei osaa ladata USB-PD -yhteensopivia laitteita lainkaan.Puhelin itsessään osaa kyllä pikaladata itseään muiden valmistajien USB-PD -pikalatureilla, mutta korkeintaan 18W nopeudella. OnePlus 9 Pro tuki USB-PD -latausta 45W nopeudella ja sen laturikin tuki USB-PD -laitteiden latausta.Langaton lataus on kummassakin sama 50 wattia ja kumpikin tukee 5 watin käänteistä latausta. Kummankin pakkauksessa toimitetaan mukana langallinen laturi, mutta langaton laturi tulee ostaa erikseen.Tarkemmin speksejä voi vertailla alapuolen linkistä