Sonyn Xperia 1 IV -huippupuhelin tarjoaa tekniikkaa etenkin sisällöntuottajille

"Xperia 1 IV on jännittävä lisäys Xperia-sarjaamme. Sony uskoo, että luovuudella ei ole rajoja – ja uusi lippulaivamallimme, Xperia 1 IV, on syntynyt tästä filosofiasta. Xperia innostaa käyttäjiä ryhtymään sisällöntuottajiksi, ja Xperia 1 IV:llä käyttäjä pystyy ottamaan haltuun sisällöntuotannon kaikki osa-alueet. Lisäksi laitteen jokainen osa on suunniteltu maksimoimaan suorituskykyä. Olipa kyseessä kameran nopeus tai reagointinopeus pelatessa, uskomme vakaasti, että tämä uusi älypuhelin ilahduttaa asiakkaitamme", kertoo Head of Mobile Sales, Nobuki Asahina.

julkaisi uuden huippumallin, joka kulkee nimellä Xperia 1 IV . Sonyn mukaan kyseinen laite tarjoaa etenkin sisällöntuottajille kattavasti ominaisuuksia.







Sisällöntuottajien osalta Sonyn uutuudessa on panostettu etenkin kuvaamiseen. Laitteen takana on kolme 12 megapikselin kameraa eli pääkamera, telekamera ja ultralaajakulma.

Viime vuoden Xperia 1 III -puhelimessa käytetään periskooppikameraa, jolla saavutetaan vaihdettava 70 millin ja 105 millin polttoväli. Xperia 1 IV:n kohdalla tämä on viety uudelle tasolle, sillä puhelimessa on 85–125 mm:n portaaton telephoto-objektiivi, jossa on maailman ensimmäinen aidosti optinen zoom.Lisäksi laitteessa on panostettu video-ominaisuuksiin. Cinematography Pro Powered by CineAlta -ominaisuuden avulla sisällöntuottajat voivat tallentaa videota samoilla kuvaus- ja väriasetuksilla, joita ammattilaiset käyttävät. Kaikki takakameran objektiivit kykenevät 4K 120 fps -kuvanopeuteen ja peräti viisinkertaiseen hidastuskuvaan 4K-tarkkuudella.Myös etupuolen 12 megapikselin kamera kykenee 4K HDR -kuvaan.Aiempien mallien tapaan Xperia 1 IV sisältää 6,5-tuumaisen 4K OLED -näytön 120 hertsin virkistystaajuudella. Kuvasuhde on Sonyn puhelimista tuttu 21:9. Sonyn mukaan näyttö on kuitenkin 50 prosenttia kirkkaampi kuin Xperia 1 III:n näyttö.Näyttö on laadukas esimerkiksi pelaamiseen, mutta myös elokuvien katseluun. Xperia 1 IV tukee yksinoikeudella BRAVIA CORE for Xperia -palvelua, joten käyttäjä voi nauttia elokuvista korkealaatuisesta 4K-sisällöstä Xperia 1 IV:n 21:9-kuvasuhteen näytöltä. Bravia Coren valikoimassa on satoja Sony Pictures Entertainmentin uusimpia julkaisuja ja klassikkoelokuvia. Bravia Core -palvelu on ennestään tuttu Sonyn television omistajille Vähemmän yllättäen Xperia 1 IV tarjoaa muiden huippupuhelimien tapaan Snapdragon 8 Gen 1 -piirin. Piiri on erittäin kyvykäs, mutta totesimme Xiaomi 12 arvostelussa piirin käyvän hyvin kuumana. Xperia 1 IV:ssa on 12 gigatavua RAM-muistia ja 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa sekä 5000 mAh akku.Xperia 1 IV:ssä on myös panostettu äänentoistoon. Laitteessa on uudet stereokaiuttimet, jotka parantavat basson ja bassorumpujen äänentoistoa. Lisäksi perinteinen 3.5 mm:n kuulokeliitäntä on edelleen tallella.Uusi musiikin tallennustoiminto Music Pro mahdollistaa ammattitason äänen tallennuksen vain Xperia 1 IV:llä – ainutlaatuisen Studio Tuning -pilviprosessoinnin avulla. Music Pro muuntaa Xperia 1 IV:llä äänitetyn lauluäänen ikään kuin se olisi äänitetty ammattistudiossa, jolloin käyttäjä voi äänittää täysimittaisia musiikkikappaleita kotona tai liikkeellä ollessaan.Xperia 1 IV:ssä on vesi- ja pölynkestävyys IP65/68 -suojaluokituksen mukaisesti, ja sen edessä ja takana on käytetty kestävää Corning Gorilla Glass Victus -lasia. Kuvaajille on lisätty ergonominen kameralaukaisin, jonka kohokuviointi parantaa kameran käytettävyyttä.Sony pyrkii vähentämään muovia ja päästöjä. Muoviosat on poistettu tai korvattu paperimateriaaleilla pakkauksessa. Lisäksi pakkaus on 50 prosenttia kapeampi kuin aiemmissa malleissa, sillä laturin lisäksi pakkauksesta on poistettu myös latauskaapeli.Xperia 1 IV:n myynti alkaa kesäkuun 2022 puolivälissa ja sen suositushinta on noin 1 399 euroa. Ennakkotilaukset alkavat 12. toukokuuta, ja Sony tarjoaa ennakkotilaajan etuna WH-1000XM4-vastamelukuulokkeet.