Xperia 10 IV tarjoaa kevyessä paketissa OLED-näytön ja optisen kuvanvakaimen

julkaisi Xperia 1 IV -huippupuhelimen lisäksi keskitason Xperia 10 IV -mallin.Xperia 10 IV on jatkoa Puhelinvertailun testaamalle Xperia 10 III -mallille Xperia 10 IV tulee myyntiin Android 12 -käyttöjärjestelmän kanssa kesäkuun 2022 puolivälistä alkaen suositushintaan 499 euroa. Ennakkotilaukset alkavat 12. toukokuuta, ja Sony tarjoaa ennakkotilaajan etuna WH-XB910N-vastamelukuulokkeet. Xperia 10 IV tulee saataville neljänä eri värivaihtoehtona: musta, valkoinen, minttu ja laventeli.

Uutuus sisältää 21:9 -kuvasuhteen OLED-näytön Full HD -tarkkuudella ja 60 hertsin virkistystaajuudella. Sonyn mukaan näyttö on edeltävää mallia jopa 15 % kirkkaampi. Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 695 5G.Keskitason uutuus on varustettu 12 megapikselin pääkameralla, jossa on optinen kuvanvakain. Kuvanvakaimen avulla saa otettua parempia kuvia vähäisessä valaistuksessa ja myös kuvatun videon pitäisi olla tasaisempaa. Lisäksi takana on 8 megapikselin telekamera ja 8 megapikselin ultralaajakulma.Xperia 10 IV painaa vain 161 grammaa ja leveyttä laitteella on 67 millimetriä. Sonyn mukaan tämä puhelin on maailman kevyin 5000 mAh:n akulla varustettu 5G-älypuhelin.Puhelimessa on veden- ja pölynkestävyys IP65/68-suojaluokituksen mukaisesti, joten Xperia 10 IV on suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön. Xperia 10 IV:n näytössä on käytetty Corning Gorilla Glass Victus -lasia.Osana Sonyn kestävää kehitystä Xperia 10 IV:n pakkauksessa ei käytetä muovia, vaan muoviosat on joko poistettu tai korvattu paperimateriaaleilla. Laatikko on noin 50 % kapeampi kuin aikaisemmissa malleissa ja laturi ja kaapeli eivät sisälly pakkaukseen.