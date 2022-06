Diablo Immortal saapui älypuhelimille

Blizzard on saanut vihdoin valmiiksi sen vuosia kehityksessä olleen Diablo Immortal -mobiilipelin. Alkuun kovin nihkeän vastaanoton saanut Diablo Immortal ja sen julkistus paisui jopa meemiksi , mutta on ollut mobiilipelaajien keskuudessa sittemmin erittäin odotettu.Virallinen julkaisu oli tarkoitettu aiemmin huomiselle, mutta Diablo Immortalia löytyy jo nyt sovelluskaupoista. Syynä tähän on GM Rod Fergussonin mukaan, että peli saadaan mahdollisimman laajaan jakeluun huomiseksi.Vaikka PC-pelaajien täyttämä vuoden 2018 Blizzcon-yleisö ei pitänyt, kun uusi Diablo-julkistus olikin mobiilille, niin vuosien saatossa Blizzardin tarjoamat vilkaisut tulevaan mobiilipeliin ovat vahvistaneet, että kyseessä on varsin mielenkiintoinen tuotos.Peli saapuu mobiilin lisäksi huomenna myös Windowsille, vaikka alunperin sen oli määrä olla vain mobiilipeli. PC-pelin saatavuus voi vaihdella markkinoittain.Lisäksi peli ei tule saataville joissain Euroopan maissa, kuten Belgia ja Hollanti, joissa loottilaatikot ja muut addiktoiva sisältö on kielletty.

Löydät pelin mobiilille näistä linkeistä: