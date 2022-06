OnePlussan T-malli tekee paluun, mutta se ei ole Ultra

OnePlussalta huhutaan vielä tänä vuonna yhtä älypuhelinjulkaisua, ja aiempien tietojen mukaan yhtiö saattaa julkaista OnePlus 10 Ultra -nimisen laitteen.Nyt vuodon perusteella julkaisuun on tullut muutoksia. Edelleenkin julkistus on tapahtumassa, mutta tutun vuotajan, Max Jamborin, mukaan puhelimen nimi onkin OnePlus 10T 5G.Tämä on linjassa OnePlussan T-mallistostrategian kanssa, mutta viime vuonna kyseinen malli jäi välistä . Nyt OnePlus vaikuttaa olevan palaamassa tuttuun mallistoon, jossa keväästä tai alkukesästä julkaistaan lippulaivamallit ja loppusyksystä tai alkutalvesta puolestaan hiukan paranneltu T-malli.Tässä vaiheessa on kuitenkin hieman epäselvää millaista laitteistoa OnePlus on tulevaan puhelimeen sisällyttänyt. Aiempi Ultra-nimitys oli selvästi malliston huippulaitteelle, mutta lisänimen poistuminen vaikuttaisi viittaavan hieman heikommin varusteltuun laitteeseen.

Voi olla myös, että OnePlussan epävirallinen Ultra-lisänimi poistettiin, koska laite ei ole suunnattu kilpailemaan esimerkiksi Samsungin Ultra-malleja vastaan.OnePlus on julkaissut T-malleja aina vuodesta 2016, jolloin yhtiö esitteli OnePlus 3T -mallin. Ainoastaan viimevuotinen OnePlus 9T jäi välistä, sekä luonnollisesti OnePlus 4T, sillä OnePlus hyppäsi mallistossaan kolmesta suoraan neljään. Edellinen T-malli, OnePlus 8T (kuvassa), julkaistiin lokakuussa 2020