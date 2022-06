HONORin huipputason Magic4 Pro saapuu nyt Suomeen

HONORin huippuluokan-älypuhelimen ennakkomyynti käynnistyy 6. kesäkuuta ja varsinainen myynti alkaa hieman myöhemmin.Kyseessä ei varsinaisesti ole uudesta puhelimesta, sillä kyseinen laite julkaistiin jo helmikuussa. Aiemmasta jutustamme voit luet lukea tarkemmin Magic4 Pro -puhelimesta . Laite on parhaillaan Puhelinvertailun testissä, joten arvostelu on luvassa pian.

"Android-puhelimien lippulaivalaitteiden markkina on kaivannut piristystä. Olemme ylpeitä tuodessamme Suomen markkinoille uskomattoman tehokkaan premium-laitteen, jonka kamerateknologiassa on pitkästä aikaa aidosti uutta. Ultra Fusion yhdistää eri kameroiden otokset yhdeksi mestariteokseksi", kertoo Honorin Suomen myyntijohtaja Jaakko Koski-Lammi.

Koska Magic4 Pro on HONORin lippulaivapuhelin, siinä on panostettu vahvasti näyttöön, muotoiluun, akun lataukseen ja erityisesti kamerateknologiaan.





Kameroiden megapikseleissä ei ole säästelty. Puhelimessa on 50 MP laajakulmakamera 1/1.56 tuuman sensorilla, 50 MP 122o ultralaajakulmakamera ja 64 MP 3.5x optisen zoomin periskooppitelekamera. HONOR kehuu kameroiden taustalla toimivan Ultra-Fusion -teknologian olevan alan paras laskennallinen kamerateknologia.







Myös videokuvaamiseen on panostettu. Magic4 Pro tarjoaa alan ensimmäisenä 10-bittisen Log 4K -videotallennuksen 60 fps -nopeudella. Log-formaattia käytetään usein ammattilaistason elokuvissa, ja sen ansiosta HONOR Magic4 Pron käyttäjät pystyvät parantamaan videoidensa värejä HDR-kirkkaudella.



Suorituskyvystä vastaa Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G -piirisarja, jonka parina on 8 gigatavua RAMia ja 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa.







HONOR kertoo, että Magic4 Pron symmetrinen "Eye of Muse"- design takaa miellyttävän otteen puhelimesta ja 6,81 tuuman kaareva 120 Hz LTPO-näyttö erittäin ohuilla kehyksillä tarjoaa todella vangitsevan katselukokemuksen. Magic4 Pro on saanut IP68-luokituksen eli se kestää vettä ja pölyä.





"Honorin Magic-sarja tulee ottamaan kärkipaikan HONOR-mallistossa jo aiemmin tuttujen numerosarjalaisten ja X-sarjan perään. Magic-sarjan upeassa designissä ei voi olla huomaamatta huikeaa kameraa, jolla taltioit kesän muistot parhaalla mahdollisella laadulla", kertoo Honorin Suomen markkinointijohtaja Suvi Surenkin.





Laitteessa on panostettu myös lataukseen. 4600 mAh akku tukee sekä langallisesti että langattomasti 100 watin latausta. Langallinen 100 watin laturi toimitetaan pakkauksen mukana. Tällä laturilla akku latautuu täyteen 30 minuutissa eli kyseessä on yksi markkinoiden nopeimmista ratkaisuista.



Langaton laturi puolestaan lataa akun puolilleen 15 minuutissa.



Lisäksi laitteessa on erikoisuutena Privacy Calling -ominaisuus, joka tekoälyn ja suuntaääniteknologian avulla ehkäisee puhelujen äänien kuulumista ulkopuolisille. Tietoturvan osalta puhelimessa on itsenäinen turvasiru, joka varmistaa korkeimman suojaustason salasanoille ja biometriselle tunnistukselle, kuten kasvoille ja sormenjäljille. Sormenjälkilukijan lisäksi puhelimessa on 3D-kasvojentunnistus 3D-syvyyskameralla.







Puhelimessa on uusin HONOR Magic UI 6.0 -käyttöliittymä, joka perustuu Android 12 -järjestelmään.



HONORin lippulaivapuhelimen ominaisuudet näkyvät luonnollisesti hinnassa, sillä laitteen hinta on 1 099 euroa. HONOR Magic4 Pro on saatavilla kahdessa värissä: Midnight Black (musta) ja Cyan Blue (sininen).



Ennakkotilaus alkaa 6.6. Ennakkotilaajat saavat kaupan päälle HONOR Watch GS 3 Sport -älykellon, jonka myynti alkoi Suomessa hiljattain. Etu voimassa 12.6. asti. Lisätietoa tästä saa osoitteesta honorhetki.fi.