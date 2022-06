Kestävä Galaxy XCover 5 päivittyy nyt Android 12 -versioon

Samsungin kestävälle Galaxy XCover 5 -puhelimelle on nyt julkaistu Android 12 ja One UI 4.1 päivitys. SamMobile -sivusto kertoo, että päivitys on saatavilla useissa Euroopan maissa. Päivityksen saapumisen näkee menemällä puhelimen asetuksiin kohtaan ohjelmistopäivitys.Android 12 ja One UI 4.1 tuovat mukanaan uudistettua ulkonäköä esimerkiksi widgetteihin. Lisäksi laitteen väriteemaa voi mukauttaa Väripaletti-ominaisuudella One UI 4.1 päivittää Samsungin omia sovelluksia, kuten kameraa ja kalenteria. Android 12 -version myötä käyttöön saa myös uusia yksityisominaisuuksia. Android 12 näyttää näytön yläreunassa, mikäli sovellus käyttää parhaillaan kameraa tai mikrofonia.

Galaxy XCover 5 julkaistiin viime vuonna Android 11 -versiolla. Laite tulee saamaan vielä ainakin Android 13 -päivityksen vuoden 2023 aikana.