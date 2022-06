Suomen Yhteisverkko ottaa käyttöön 700 MHz:n taajuusalueen 5G-verkossa

ottaa käyttöön kesän aikana 5G-verkossa uuden taajuusalueen.Kyseessä on matalampi 700 MHz:n taajuusalue, jonka kantama on kymmenen kilometrin luokkaa. Taajamissa käytettävän 3,5 GHz:n 5G-taajuuden peittoalue on noin 1,5 km, joten matalampi taajuus tuo uuden verkon huomattavasti laajemmalle alueelle. Samalla verkon kuuluvuus rakennusten sisällä paranee selvästi.Suomen Yhteisverkko Oy on DNA:n ja Telian yhteisesti omistama. Yhteisverkko vastaa 5G-verkon rakentamista Itä- ja Pohjois-Suomessa Parhaillaan Suomen Yhteisverkko Oy rakentaa 5G-verkkoa Saimaan alueelle. Uusi nopeampi verkko toimii jo muun muassa Juvalla, Parikkalassa, Punkaharjulla, Puumalassa, ja Sulkavalla.

"Kyllä se vaan niin on, että tämän päivän matkailija osaa arvostaa hyviä nettiyhteyksiä. Nykyään kaikki retkikohteet ja alueen palvelut löytyvät netistä, joten nopeat tietoliikenneyhteydet ovat ihan välttämättömyys", toteaa matkailujohtaja Maisa Häkkinen Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:sta.

Saimaan alue on kotimaan matkailijoiden keskuudessa suosittu kesäkohde ja yhä enemmän myös ympärivuotinen lomakohde. 5G-verkon ansiosta matkailu helpottuu.





DNA otti omassa verkossaan 700 MHz:n taajuusalueen käyttöön jo viime vuoden marraskuun aikana.