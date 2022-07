Valitse itse: Missä kännykässä on paras kamera, otimme verrokkikuvat kolmella huippukännykällä

Ultralaajakulman vertailua

Jokaisella meistä on oma makunsa valokuvien suhteen. Jotkut rakastavat ylikorostetuilla väreillä varustettuja, silmille hyppääviä iloisia kuvia, jotkut kaipaavat nimenomaan yksityiskohtien tarkkuutta, toiselle tärkeintä ovat luonnolliset värit.Viikonloppuna sattui olemaan pieni hetki vapaata ja pöydällä lojui testien jälkeen kolme vuonna 2022 julkaistua huippuluokan Android-kännykkää. Joten otimme puhelimet taskuun ja toteutimme pienen kenttäkokeen.Idea oli yksinkertaisesti tämä: otetaan samasta kohdasta, samasta kohteesta kuva kullakin puhelimnella, käyttäen kännykän omaa kamerasovellusta ja kamerasovelluksen oletusarvoisia asetuksia. Eli emme säätäneet kuvien valotusta, värejä tai mitään muutakaan. Ajatus oli se, että todennäköisesti reilusti yli 99 prosenttia kaikista maailman kännykkäkuvista otetaan juuri niillä asetuksilla, jotka kamerasovelluksessa oletuksena ovat tarjolla. Vaikka puhelin olisi tuhannen euron luurikin.Kokeiluun päätyivät mukaansekä. Kaikki kyseiset kännykät on julkaistu vuoden 2022 aikana ja joukon edullisin, OnePlus, maksoi julkaisuhetkellään 999 euroa. Joukon kallein, Sony, maksoi julkaishetkellä 1400 euroa.Jos puhelimet muutoin kiinnostavat, löytyy kaikista kolmesta laaja arvostelu sivuiltamme:Mutta itse aiheeseen, eli kuvamateriaaliin. Kukin kuva on sivuillamme pienennetty 800 pikselin leveyteen ja puristettu pienemmäksi reilulla pakkauksella.kyseistä kuvaa, jolloin kuva aukeaa uuteen välilehteen. Ainoastaan alkuperäisten kuvien keskenään vertailu on mielekästä, joten suosittelemme napsuttelemaan kuvia auki ja tutkimaan kuvien värimaailmaa ja yksityiskohtia.Salamaa kuvissa ei käytetty lainkaan, se oli kytketty kameroiden asetuksista pois päältä. Parissa kuvaustilanteessa aurinko paistoi niin kirkkaasti taivaalta, että se oli omiaan aiheuttamaan kuvian "puhki palamista", joka näkyykin osassa kuvista.Alla nippu kuvia, jotka on otettu kunkin kännykän ultralaajakulmalla.Ensin sarja Oulun tuomiokirkon kellotornista:Seuraavana Oulun Linnasaareen johtavalta alikululta löytyvästä graffitista:Sitten kuvat Oulun Hupisaarilta löytyvän rakennuksen seinästä:Erittäin kirkkaassa valossa kuvattu kukkapenkki:Ja lopuksi perinteinen maisemakuva:

Pääkameran vertailua

Telekameroiden vertailu

Seuraavaksi kuvia kunkin kännykän pääkameralla kuvattuna. Jälleen, järjestys on sama: ensin Honor, sitten OnePlus, lopuksi Sony.Aloitetaan maisemakuvilla:Seuraavaksi tuomiokirkon kellotorni:Sitten jo aiemmin nähty graffiti:Seuraavaksi toinen maisemakuva, Oulun Ainolanpuiston rannasta:Pääkameralla, läheltä, ilman makrotilaa kuvattu kukka:Lopuksi kuvaussessiomme ainoa, Oulun linnan kellarissa, todella hämärässä valaistuksessa otettu kuva kellarin kiviseinästä. Emme käyttäneet tässäkään salamaa tai yökuvaustilaa, vaan kukin kännykkä valitsi automaatilla omat valotusaikansa.Lopulta tullaan telekameroihin. Kolmessa verrokkilaitteessa on kussakin hyvin eri polttovälillä varustetut telekamerat, joka vaikeuttaa hieman suoraa vertailua. Sonyssa telelinssejä on kaksi, muissa vain yksi. Otimme Sonylta mukaan kahdessa kuvasarjassa molemmat telelinssit, lähinnä vertailun vuoksi.Kuvissa siis järjestys menee jälleen näin:. Jos kuvia on neljä, kaksi viimeistä ovat molemmat Sonyn, ensimmäinen 3,5x telelinssillä, toinen 5,2x telelinssillä kuvattuna.Ensin Oulun tuomiokirkko:Seuraavaksi graffiti, josta tarjolla on kolme kuvaa, Sonyn 5,2x telen puuttuessa:Ja lopuksi vielä maisema, jossa mukana Sonylta molemmat telelinssit:Siinäpä ne. Ei mitenkään tieteellinen tai vakavastiotettava vertailu, mutta toivottavasti auttoi hahmottamaan kyseisten kännyköiden kameroiden laatua ja myös sitä, millaiseksi kameroiden oletuasetukset on kussakin kännykkämallissa viritetty.