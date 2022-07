OnePlus 10T ei saa Hasselbladia

julkaisee-puhelinmallin elokuun alussa OnePlussan mukaan uutuus on lippulaiva erityisesti puhelimen suorituskyvyn ja tehojen puolesta. Puhelimessa nimittäin käytetään Snapdragon 8+ Gen 1 -piiriä, joka on Android-puhelimien kohdalla tehokkain mahdollinen piiri tällä hetkellä.OnePlus 10T kuitenkin sijoittuu aiemmin tänä vuonna julkistetun OnePlus 10 Pron alapuolelle, jonka myötä uudemman mallin kohdalla on säästetty tietyissä kohdin.Kiinalainen elektroniikkavalmistaja on nyt vahvistanut , että uutuudessa ei tulla käyttämään Hasselblad-kameraa, jota siis OnePlus 10 Pro käyttää.Tähän ratkaisuun on päädytty siksi, että OnePlus 10T on edullisempi.

OnePlussan esimerkkikuvia, jotka on otettu OnePlus 10T puhelimella. Kuvat: OnePlus.

Hintaa ei vielä vahvistettu, mutta laite todennäköisesti tulee markkinoille samalla hinnalla kuin esimerkiksi OnePlus 9 , joka on OnePlus 10T:n tapaan edullisempi lippulaivapuhelin.OnePlus 9 tuli aikoinaan saataville 699 eurolla.OnePlus kertoo, että 10T tulee käyttämään 50 megapikselin ja 1/1.56-tuumaista Sony IMX766 -sensoria, joka on tuttu esimerkiksi OnePlus Nord 2T -mallista.Kyseistä sensoria käytetään jälleen, sillä OnePlussalla ollaan edelleen vaikuttuneita kuvista, joita se pystyy ottamaan. Pääkamera hyödyntää myös optista kuvanvakainta (OIS).Pääkameran kaverina on ultralaajakulma 119,9 asteen näkökentällä sekä turhempi makrokamera.Softapuolelta löytyy Image Clarity Engine 2.0 (ICE). Tämä ohjelmisto hyödyntää päivitettyä algoritmia, joka OnePlussan mukaan mahdollistaa laitteen ottavan kuvia nopeammin ja paremmilla yksityiskohdilla.OnePlus julkaisi kolme OnePlus 10T:llä otettua kuvaa, jotka näet alapuolelta. Tarkemmin kameran kykyjä testataan Puhelinvertailun toimesta, kun sen aika on.