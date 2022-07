OnePlus 10T julkaistaan elokuun alussa

on vahvistanut julkaisevan vuoden toisen lippulaivapuhelimen, OnePlus 10T 5G :n elokuun alussa.Julkaisu tapahtuu 3. elokuuta klo 17.00 Suomen aikaa. Tilaisuus järjestetään New Yorkissa Gotham Hallissa. Tilaisuus striimataan myös nettiin kaikkien katseltavaksi OnePlussan YouTube-kanavalla Viime vuonna T-sarjan huippupuhelin jätettiin välistä, mutta nyt se siis tekee taas paluun.Aiemmin tänä vuonna julkaistiin OnePlus 10 Pro . Kyseisen laitteen arvostelun voi lukea täältä OnePlussan mukaan uutuus on lippulaiva erityisesti puhelimen suorituskyvyn ja tehojen puolesta. Puhelimessa käytetään Snapdragon 8+ Gen 1 -piiriä

OnePlussan nettisivuilla vihjaillaan myös muista ominaisuuksista. "Lataamisen uusi aikakausi" esimerkiksi viittaa erittäin nopeaan lataukseen.Kyseessä voi olla 150 watin lataus, jota käytetään jo tietyille markkinoille suunnatussa OnePlus 10R / OnePlus Ace -mallissa. Vastaavaa latausta käytetään myös OnePlussan kanssa samaan sarjaan kuuluvassa Realme GT Neo 3 -mallissa.OnePlus vahvistaa foorumin kirjoituksessa , että puhelimen kanssa julkaistaan myös OxygenOS 13 -versio, joka perustuu Android 13 -käyttöjärjestelmään. Android 13 -version uudistukset näet täältä OxygenOS 13 sisältää tuttuja OnePlussan ominaisuuksia kuten aina päällä olevan näytön ja Zen Moden. Lisäksi luvassa on pienempiä parannuksia ja muita optimointeja.OxygenOS 13 tulee ensimmäisenä saataville OnePlus 10 Prolle ja myöhemmin OnePlus 10T -mallille. Myös monet muut OnePlus-mallit tulevat aikanaan saamaan tämän version