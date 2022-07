Amazfit Band 7 -aktiivisuusrannekkeessa on 1,47-tuumainen AMOLED-näyttö

Älykelloja ja aktiivisuusrannekkeita valmistava Zepp Health Corporation (ex-Huami) on esitellyt uuden-aktiivisuusrannekkeen, kertoo esimerkiksi Wareable -sivusto . Zepp Health on osa Xiaomin MiOT-ekosysteemia.Koska Zepp Health kuuluu osaksi Xiaomia, Amazfit Band 7 -aktiivisuusranneke muistuttaa Xiaomin Smart Band 7 Pro -aktiivisuusranneketta, joka julkaistiin hiljattain Amazfit Band 7 -aktiivisuusranneke käyttää neliömäistä AMOLED-näyttöä, joka on kooltaan 1,47-tuumainen ja käyttää 198 x 368 resoluutiota. Zeppin mukaan uuden laitteen näyttö on jopa 112 prosenttia kookkaampi edeltäjään verratessa. Laitteen hallinta tapahtuu kosketusnäytön avulla, sillä fyysisiä painikkeita ei ole.

Näyttö tukee aina päällä olevaa tilaa ja aktiivisuusranneke sisältää yli 50 erilaista kellotaulua.Laitteen sisällä on 232 mAh akku, jonka luvataan tarjoavan jopa 18 päivän keston tavallisessa käytössä tai 12 päivän käytön raskaammassa käytössä.Band 7:n polykarbonaatista valmistettu runko on vedenkestävä ja sopii esimerkiksi kaveriksi uimarille.Yhteensä tuettuna urheilutiloja on 120 kappaletta. Laite mittaa sykettä, veren happisaturaatiota, unta ja stressiä. Laitteessa käytetään Zepp OS -käyttöjärjestelmää.Xiaomin Smart Band 7 Pro -aktiivisuusranneke sisältää sisäänrakennetun GPS-paikannuksen, mutta Amazfit Band 7 ei tätä sisällä.Amazfit Band 7 maksaa 49 dollaria, mutta muiden maiden osalta hinta tai saatavuus ei ole tiedossa. Suomessa on aiemmin tuotu myyntiin esimerkiksi Amazfit GTR 3 ja GTS 3 -kellot , joten myös uusi Band 7 -aktiivisuusranneke nähdään Suomessa jossain vaiheessa.