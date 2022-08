Nothingilta mahdollisesti luvassa phone (1) ilman valaistusta

Hypetetty julkaistiin juuri . Kyseessä on OnePlussasta tutun Carl Pein Nothing-yrityksen ensimmäinen puhelin. Uudet raportit kuitenkin kertovat, että yritys valmistelee jo toisen kännykän julkaisua. The Mobile Indian -sivuston mukaan kyseessä on Lite -versio nykyisestä phone (1) -puhelimesta.Tämä tarkoittaa, että Liten tekniset ominaisuudet ovat samanlaiset eli laitteessa käytetään 6,55-tuumaista AMOLED-näyttöä 120 hertsin virkistystaajuudella, Snapdragon 778G+ -piiriä ja kahta 50 megapikselin takakameraa.Merkittävin ero löytyy laitteen takaa. Nothing phone (1) -puhelimen takakansi on läpinäkyvä ja siellä hyödynnetään Glyph Interface -nimellä kulkevaa Led-valaistusta.Lite -version takakansi on puolestaan tavallinen eli se ei ole läpinäkyvä eikä laitteessa käytetä Led-valaistusta. Myös langaton lataus on lähteiden mukaan jätetty pois.

Osa sivuston lähteistä väittää, että akun kapasiteetti on 5000 mAh.Kyseinen versio on myös hinnaltaan edullisempi ja siinä voi olla vähemmän RAM-muistia. Nykyisen Nothing phone (1) -puhelimen hinta alkaa Suomessa 499 eurosta , joten Lite-version hinta voisi olla 399 euroa.Lite -version julkaisu saattaa tapahtua vielä tämän vuoden aikana, mutta The Mobile Indian -sivuston mukaan Nothing on kiistänyt, että sillä on tämänkaltainen laite työn alla tai edes suunnitteluvaiheessa.