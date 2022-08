Näin paljon OnePlus 10T maksaa Suomessa

OnePlussan tuore 10T on lippulaivapuhelin , mutta sen hinta jää kuitenkin kohtuulliseen lukemaan.Kännykkä on heti ennakkotilattavissa Suomessa OnePlussan virallisilta jälleenmyyjiltä. Myynti ja toimitukset aloitetaan 25.8.Jälleenmyyjiä ovat DNA, Elisa, Telia, Gigantti, Power, Verkkokauppa.com, Veikon Kone ja Euronics.Lisäksi laitetta saa OnePlussan nettisivujen kautta.OnePlussan nettisivujen kautta puhelimen tilaajat voivat voittaa palkintoja. Näiden joukkoon kuuluu muun muassa OnePlus 10T.Lisäksi OnePlus kertoo, että Red Cable Clubin jäsenet saavat 3 kertaa tavallista enemmän Red Coins -kolikkoja, kun he ennakkotilaavat OnePlus 10T:n. Lisätarjouksiin kuuluu myös 50 euron vaihtoetu OnePlus 10T:n ostajille sekä 5 %:n alennus kaikille opiskelijoille.

OnePlus 10T hinta

8 GB RAM ja 128 GB tallennustila - 699 euroa

16 GB RAM ja 256 GB tallennustila - 799 euroa

Puhelimesta on saatavilla kaksi vaihtoehtoa.Kalliimmassa vaihtoehdossa on siis hurjat 16 gigatavua RAM-muistia, joka auttaa pitämään jopa yli 30 sovellusta auki taustalla. Myös sisäistä tallennustilaa on enemmän.Kalliimpi vaihtoehto on saatavilla vain mustassa Moonstone Black -värissä. Edullisemman version kohdalla on valittavissa musta tai vihreä Jade Green -väri.