Vertailu: OnePlus 10T vs OnePlus 10 Pro - mitä eroa?

Paljon samaa

Elokuun alussa 2022julkaisi uuden huippukännykän,:n. Puhelin on tavallaan seuraaja alkuvuodesta julkaistullelle, mutta hämmennystä aiheuttaa tuon maagisen "Pro"-merkinnän puuttuminen.Vielä vuonna 2020 OnePlussan kärkipään mallisto oli jokseenkin ymmärrettävässä kuosissa: alkuvuodesta julkaistiin OnePlus 8 ja pykälän parempi OnePlus 8 Pro. Syksyllä sitten tehtiin pieni päivitys molempiin ja julkaistiin OnePlus 8T sekä OnePlus 8T Pro. Eli "T" oli aina syksyn päivityksen merkki.Mutta, mutta... Vuonna 2022 homma meni vaikeaksi, sillä OnePlus ei koskaan julkaissut "pelkkää" OnePlus 10 -mallia, ainoastaan OnePlus 10 Pron. Ja syksyn saapuessa julkaistiin sitten OnePlus 10T, mutta ei OnePlus 10T Prota.Eli nyt tavallaan pitäisi vertailla puoli vuotta vanhaa aivan huippumallia,ta ja "pykälän heikompaa, mutta päivitettyä":tä.Ulkoisesti puhelimet näyttävät hyvin paljon samalta, vaikka tarkkasilmäiset huomaavatkin pieniä kosmeettisia eroja ulkonäössä. Mutta nopeasti kaupungilla ohikulkiessa ei välttämättä kahta puhelinta erota toisistaan.Näytön koko on molemmissa sama 6,7 tuumaa. Lisäksi takaosan kamera-alue on pitkälti samannäköinen, tosin pienin eroin.Molemmissa malleissa näyttö tukee 120Hz virkistystaajuutta ja luonnollisesti molempien kännyköiden verkkotuki kattaa myös 5G:n.Myös fyysiset mitat ovat lähes identtiset: 10T painaa vain 3 grammaa enemmän kuin 10 Pro ja ulkomittosen osalta eroissa puhutaan vain millin kymmenesosien eroista, jota tuskin huomaa ellei asiaan kiinnitä erikseen huomiota. Perinteiset kalliimman pään OnePlussien tietyt ominaisuudet ovat nekin samoja: kummassakaan mallissa ei ole 3,5mm kuulokeliitäntää eikä muistikorttipaikkaa.

Tärkeimmät erot

Kumpi kannattaa ostaa?

Vaikka ulkoisesti puhelimet muistuttavatkin toisiaan, on sisuskaluissa merkittäviä eroja.Tärkein ja havaittavin ero tulee kameroista.OnePlus 10T:stä on jätetty pois kokonaan telekamera ja korvattu se suhteellisen turhalla 2 megapikselin makrokameralla.Lisäksi OnePlus 10T:n ultralaajakulmakamera on merkittävästi kehnompi kuin 10 Prossa - myös lukujen valossa, sillä 10 Pron ultralaajakulmakamera on 50 megapikselin tarkkuuteen pystyvä kun taas 10T:n ultralaajakulmakamera kykenee vain 8 megapikselin tarkkuuteen.Suorituskyvyn osalta tilanne on päinvastainen:on aavistuksen tehokkaampi kuin OnePlus 10 Pro. Tärkein syy tähän on päivitetty järjestelmäpiiri: siinä missä 10 Pro käyttää Snapdragon 8 gen 1 -piiriä, 10T:stä löytyy pykälän uudempi ja tehokkaampi Snapdragon 8+ gen 1. Myös käyttömuistia 10T:hen saa halutessaan enemmän, jopa 16 gigaa - 10 Prossa suurin saatavilla oleva RAM-muistin määrä on 12 gigatavua.Fyysisen rakenteen osalta eroja löytyy myös: 10 Pron kyljet ovat alumiinia, 10T:n tyytyessä muovisiin kylkiin. Näyttölasin suojana oleva Gorilla Glass on 10 Prossa asteen jämäkämpi, Gorilla Glass Victus - 10T:n tyytyessä Gorilla Glass 5:een.Merkittävä ero on myös latausnopeudessa ja akun kapasiteetissa.. Siinä missä 10 Pro osaa ladata itseään 80 watin pikalatauksella, pistää 10T tehot melkein tuplaksi, 150 wattiin. Käytännössä 10T latautuu tyhjästä täyteen noin 20 minuutissa.Säästämisen vuoksi OnePlus 10T:stä on sitten karsittu muita ominaisuuksia: OnePlus 10T ei tue lainkaan langatonta latausta. Mutta OnePlussan faneille pahin uutinen lienee se, että, jolla puhelimen saa nopeasti hiljaiselle - tai äänet takaisin käyttöön. Myös näytön tarkkuudesta on karsittu OnePlus 10T:n kohdalla: siinä missä 10 Pro tarjoaa 3216x1440 resoluution näytön, on 10T:ssä "vain" 2400x1080 resoluutio.Tätä kirjoitettaessa OnePlus 10T maksaa halvimmillaan 699 euroa ja OnePlus 10 Pro puolestaan 799 euroa Laittamalla satasen lisää rahaa puhelimeen saa siis itselleen OnePlussan, tarkemman näytön, langattoman latauksen ja paremmat kamerat. Säästämällä satasen ja ostamalla 10T:n saa puolestaan itselleen hieman nopeamman puhelimen ja lähes tuplasti nopeamman pikalatauksen.Malleista olemme arvostelleet laajasti jo OnePlus 10 Pron ja OnePlus 10T:n arvostelu on tulossa vielä elokuun 2022 aikana.Lue myös: Tarkempi speksien vertailu: OnePlus 10T vs OnePlus 10 Pro