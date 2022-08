OxygenOS 13 uudistaa AOD-näyttöä, tietoturvaa ja pelaamista

"OxygenOS 13 vie käyttöjärjestelmäämme eteenpäin selkeällä tyylillä ja käyttäjien toivomilla ominaisuuksilla, kuten AOD (Always on Display) -näytön parannetulla valikoimalla", kommentoi Pete Lau, OnePlussan perustaja.

Mobiiliteknologiayhtiöesitteli tänään vuoden 2022 toisen lippulaivamallin eli OnePlus 10T -puhelimen. Tarkemmat tiedot puhelimesta voit lukea täältä . Samassa tilaisuudessa esiteltiin myös tuore Android 13 -versioon pohjautuva OxygenOS 13 -käyttöliittymä.Kyseinen versio uudistaa muotoilua ja tuo mukanaan esimerkiksi päivitystä AOD-näyttöön (Always On Display).





OxygenOS 13-versiossa luotetaan Aquamorphic-tyyliin, joka saa inspiraationsa veden virtauksesta.



Nämä OnePlus-puhelimet saavat OxygenOS 13 -päivityksen

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10R

OnePlus 10T

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE

OnePlus Nord CE 2

OnePlus Nord CE 2 Lite

OnePlus virkisti OxygenOS:n estetiikkaa, ja on tyyliltään rauhoittava, luonnollinen ja monipuolinen kuten vesi, mistä termi "aqua" johtuu.Sanan jälkimmäinen puolisko "morphic" viittaa huipputeknologiseen tyyliin, joka näkyy minimalistisissa ikoneissa, animaatioissa sekä erilaisissa muodoissa ja tekstuureissa.Uudessa versiossa käytetään pehmeitä ja pyöristettyjä reunoja, jotka OnePlussan mukaan takaavat mukavamman katselukokemuksen.Näkyvää muutosta tulee myös Aina Päällä -näyttöön (Always on Display, AOD).OxygenOS 13 sisältää entistä monipuolisemman valikoiman AOD -ominaisuuksia, eli voit valita mitä tietoja haluat Aina Päällä -näytölle.Aloitusnäytöllä Smart Launcher mahdollistaa kansiossa olevien sovellusten napauttamisen ja avaamisen suoraan ilman, että itse kansiota tarvitsee avata.Pelaamiseen OxygenOS 13 tarjoaa HyperBoost Gaming Enginen, joka lupaa parantaa pelien suorituskykyä vähentämällä kuvataajuuden vaihtelua ja lisäämällä laitteen kosketusvastetta.Uudessa versiossa on myös panostettu tietoturvaan ja yksityisyyteen.OxygenOS 13 varoittaa automaattisesti vaarallisista sovelluksista ja latauksista. Lisäksi uusi käyttöjärjestelmä pitää sijaintisi turvassa, vaikka muodostaisit yhteyden julkiseen Wi-Fi-verkkoon.Yksityisen kassakaapin paranneltu versio debytoi myös OxygenOS 13:ssa.Uusi versio on myös aiempaa nopeampi. Esimerkiksi sovellukset avautuvat nopeammin.Tämä suojaa tiedot, asiakirjat ja mediatiedostot virtuaalisessa tallelokerossa, jotta muut sovellukset eivät pääse niihin käsiksi.Lippulaivat:Nord-sarja:Kovin tarkkaa aikataulua päivittämisen suhteen valmistaja ei antanut.Ensimmäisenä päivitys kuitenkin tulee OnePlus 10 Prolle, jota seuraa OnePlus 10T myöhemmin tämän vuoden aikana.Päivittämisen aikataulua voi tarkemmin seurata tällä sivulla