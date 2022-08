S-Pankin korteille kehitteillä tuki Apple Pay- ja Google Pay -maksutavoille

"Meillä ei ole kerrottavaa Apple Payn tai Google Payn suhteen. Seuraamme tiiviisti mobiilimaksamisen eri ratkaisujen kehitystä ja käytön aktiivisuutta Suomessa ja tiedotamme mahdollisista muutoksista palveluissamme aina hyvissä ajoin. Tällä hetkellä mobiilimaksaminen ja Bonuksen kerryttäminen S-ryhmän kaupoissa hoituu MobilePayn avulla", kertoi S-Pankin viestintäpäällikkö Kaisa Pennanen syyskuussa 2021.

Yli 3 miljoonan asiakkaankehittää parhaillaan tukea Apple Pay- ja Google Pay-maksutavoille.S-Pankki on ollut pitkään tuen lisäämistä vastaan, vaikka tuki on yleistynyt muiden pankkien korteilla. Viime vuoden syyskuussa kysyin S-Pankilta, onko heillä suunnitelmissa lisätä tukea Apple Paylle tai Google Paylle.Vastaus oli seuraavanlainen:





Tämän vuoden aikana S-Pankki on kuitenkin viimeinkin aloittanut työt mobiilimaksamisen mahdollistamiseksi S-Pankin kortilla MobilePayn lisäksi muissakin sovelluksissa.



Pankin mukaan tuki Apple Paylle ja Google Paylle lisätään asiakkaiden toiveesta.

Tarkkaa aikataulua tuen saapumisesta ei ole annettu. S-Pankin Twitter-tilillä tuen saapumisesta on vihjailtu jo ainakin maaliskuusta lähtien. Heinäkuussa S-Pankin Twitter-tililtä twiitattiin asiakkaalle, että "sovellus on vielä tällä hetkellä testausvaiheessa. Toivottavasti saamme sen piakkoin käyttöön".Tiedustelin aikataulua S-Pankilta, mutta toistaiseksi vastausta ei ole asian suhteen kuulunut.S-Pankin tavoitteena on myös mahdollistaa Bonuksen kerääminen uusilla maksutavoilla.Apple Pay- ja Google Pay-maksutavat hyödyntävät maksamisessa maksupäätteiden lähimaksuominaisuutta. Apple Paylla lähimaksuja voi tehdä iPhonella ja Apple Watchilla. Google Paylla lähimaksuja voi tehdä Android-laitteella ja Wear OS -älykellolla . Google Pay kuuluu nykyään osaksi Google Wallet -sovellusta S-Pankin asiakkaat voivat tällä hetkellä hyödyntää mobiilimaksamiseen MobilePayta , jolla voi maksaa mm. S-ryhmän ruokakaupoissa sekä K-ryhmän ruokakaupoissa. Lisäksi MobilePayn avulla voi kerryttää Bonusta S-ryhmän kaupoissa.