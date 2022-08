Vain 13,3 prosenttia Android-laitteista käyttää Android 12 -versiota

julkaisi Android 12 -version virallisesti 4.10.2021, mutta uusimpien tietojen mukaan version käyttöaste on varsin pieni. 9to5Google -sivusto kertoo, että Android-laitteista vain 13,3 prosenttia käyttää tällä hetkellä Android 12 -versiota. Sivuston arvioiden mukaan toukokuussa Android 12:n osuus oli 6,6 prosenttia.Android 11 on käytetyin Android-versio 27 prosentin osuudella. Toukokuussa sen osuus oli 23,8 prosenttia.Kolmanneksi käytetyin versio on Android 10 22,3 prosentilla. Myös Android 9 Pie on edelleen Android 12 -version edellä 14,5 prosentilla.Hitaaseen käyttöönottoon vaikuttavat muutamat asiat.Monet hankkivat edullisia Android-puhelimia ja käyttävät niitä useamman vuoden ajan. Nämä edulliset puhelimet saavat vain vähän Android-päivityksiä eli käyttäjille ei anneta mahdollisuutta päivittää uusimpaan version.

Parhaat puhelimet saavat päivityksiä pitkään, mutta päivittämiseen vaikuttaa myös päivityksen saatavuus. Vaikka Google julkaisi Android 12 -version jo syksyllä, valmistajien toimesta uutta versiota tuodaan eri malleille vasta kevään aikana. Useimmille puhelinmalleille Android 12 -version on jo julkaistu valmistajien toimesta , mutta toisaalta edelleen osa malleista tuota päivitystä odottaa.Seuraava merkittävä versio, Android 13 , on jo oven takana, sillä Google julkaisee sen virallisesti syyskuun tai lokakuun aikana.