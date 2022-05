Parhaat puhelimet alle 200 euroa (2022 kevät)

Minkälainen on alle 200 euron puhelin?

Alle 200 euron puhelimien valikoima on kohtuullinen. Tämän hintaluokan puhelimet sisältävät kohtuullisesti ominaisuuksia, vaikkakin muutamissa asioissa joudutaan säästämään, jotta hinta pysyy alhaisena.Alle 200 euron puhelimet eivät tietenkään pärjää suorituskyvyn, kameran tai näytön suhteen kärkipään puhelimille, mutta yleiseen käyttöön sekä valokuvaukseen hyvässä valaistuksessa alle 200 euron puhelin on varsin näppärä peli. Akkukesto on yleensä näiden laitteiden vahvimpia puolia.Yleisesti voidaan sanoa, että alle 200 euron puhelin tekee jo monta asiaa hyvin hintaansa nähden, joten ne sopivat useimmille, jotka etsivät edullista puhelinta.Tämän hintaluokan puhelimien tyypillisiin ominaisuuksiin lukeutuvat HD+ -näyttö tai myöskin joidenkin puhelimien kohdalla Full HD+ -näyttö, vähintään 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa sekä vähintään laadukas pääkamera. Näytöt ovat tyypillisesti isohkoja tässä hintaluokassa.Suorituskyky yltää joidenkin puhelimien kohdalla jopa erittäin hyvälle tasolle, vaikka ihan huippuluokan tehokkuudesta on turha haaveilla. Tyypillisesti alle 200 euron puhelimella pärjää erittäin hyvin sosiaalisen median selaamisessa sekä kevyemmän puoleisessa pelaamisessa.

Parhaat puhelimet alle 200 euroa

Galaxy A22 5G

Redmi Note 5G

Poco M4 Pro 5G

Monet tämän hintaluokan puhelimista tarjoavat erittäin hyvää akunkestoa 4000 mAh akulla ja lisäksi jotkut mallit tarjoavat peräti 5000 mAh akun. Kevyellä käytöllä puhelimella voi pärjätä helposti parin päivän ajan.Pääkameran osalta osa puhelimista tarjoaa jopa 48 megapikselin sensoria, vaikka megapikselin määrä ei kerro kaikkea kuvanlaadusta. Yleisesti tämän hintaluokan puhelimet ovat kuitenkin suhteellisen hyviä laitteita kuvaamiseen valoisissa olosuhteissa. Lisäksi useat puhelimet tarjoavat pääkameran rinnalle ultralaajakulmakamera sekä makrokameran.Yksi edullisen hintaluokan puhelimien heikkouksista on yleisesti heikko päivitystuki. Yleensä nämä laitteet saavat vain yhden isomman päivityksen.Samsung tarjoaa tässä hintaluokassa mielenkiintoisen-mallin, sillä laitteessa on 6,6-tuumainen Infinity-V -näyttö, joka toimii Full HD+ -resoluutiolla (1080 x 2400) sekä nopeammalla 90 hertsin virkistystaajuudella.Puhelimessa on myös iso 5000 mAh akku sekä 48 megapikselin pääkamera. Hinta jää juuri alle 200 euron Lue: Samsung julkaisi edullisen Galaxy A22 5G -puhelimen 90 hertsin Full HD -näytöllä Xiaomintarjoaa Samsungin kanssa vastaavanlaisia ominaisuuksia. Etupuolelle on laitettu Full HD+ -tarkkuuden IPS LCD -näyttöpaneeli, joka myös toimii 90 hertsin virkistystaajuudella. Sisällä on puolestaan 5000 mAh akku. Takana on 48 megapikselin pääkamera. Lisäksi tallennustilaa on mukavat 128 gigatavua.Puhelimella on hintaa 199 euroa Lue: Xiaomin Redmi Note 10 5G saapui myyntiin Suomessa Xiaomin alaisuudessa toimiva Poco toi myyntiin joulukuun alussa-puhelinmallin. Laitteen hinta on 198 euroa Tämä edullinen puhelin tarjoaa muun muassa 6,6-tuumaisen Full HD+ -näytön 90 hertsin virkistystaajuudella, stereokaiuttimet, 50 megapikselin pääkameran, 4 gigatavua RAM-muistia, 64 gigatavua sisäistä tallennustilaa sekä MediaTekin Dimensity 810 -piirin 5G-yhteykseksillä.Lue: Poco M4 Pro 5G saapui myyntiin Suomessa - rajoitetun ajan hinta alle 200 euroa Jos etsinnässä on vieläkin halvempi puhelin, kannattaa katsoa parhaat tarjoukset alle 100 euron puhelimista Hintaoppaan sivuilta Katso myös muut hintaluokat: