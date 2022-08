Lista: Tehokkaimmaat Android-kännykät - kakkossija todelliselle yllättäjälle, kiinalaismerkit eivät päässeet kärkeen

Suoritustesteistään tunnettuon listannut tämän hetken nopeimmat Android-kännykät, omaan testiohjelmaansa ja ihmisten ajamiin suorituskykytesteihin pohjautuen.Me, kuten lähes kaikki muutkin maailman kännykkätestejä tekevät sivustot, käytämme AnTuTua yhtenä testialustana puhelinten suorituskykyä arvioitaessa. Luonnollisesti eri testeissä on hieman omat painotuksensa, mutta AnTuTusta on vuosien saatossa tullut yksi merkittävimmistä mittausalustoista.AnTuTun testejä ajetaan myös niin paljon, että useiden suorituskykymittausten väliset erot katoavat ja isossa kuvassa saadaan varsin realistinen tulos aikaiseksi. Useissa nykykännyköissä puhelimen kuumentuminen on iso ongelma - ja sen vuoksi puhelinten suorituskyky heikkenee nopeasti, kun raskaampaa laskentaa tekeviä testejä ajetaan useita kertoja peräkkäin. Joten tässäkin suhteessa iso määrä testidataa auttaa tavallaan "puhdistamaan" tulokset lähemmäs oikeita, käytännön elämän tuloksia.Tähän saakka AnTuTun listoja ovat yleensä hallinneet ainoastaan Kiinassa myynnissä olevat, pelikäyttöön tarkoitetut puhelimet. Usein edes niiden valmistajista ei olla kuultukaan Kiinan ulkopuolella.Siksi tämänkertainen lista onkin todella yllättävä, sillä listan ykkös- ja kakkossija menivät molemmat Kiinan kansantasavallan ulkopuolelle - ja jopa kännyköille, jotka ovat saatavilla Suomessa. tänä kesänä julkaistu Asuksen pelipuhelin.Mutta todellainen superyllättäjä löytyy sijalta kaksi: taiwanilaisen Asuksen pikkuruinen, jota ylistimme arvostelussamme hiljattain . Asus on onnistunut loihtimaan 5,9 tuuman näytöllä varustettuun, markkinoiden pienimpään huipputason Android-puhelimeen hurjat tehot ja jollain taikatempulla myös erittäin hyvin toimivan jäähdytyksen.Eli kaksoisvoitto meni tällä kertaa Taiwaniin.Muilta osin lista onkin sitten Kiinan markkinoille tarkoitettua tavaraa, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Mielenkiintoinen seikka listalla on myös se, että muutoin-järjestelmäpiirin hallitsemalle listalle mahtuu myös-piiriä käyttävä, Suomessakin myynnissä oleva Motorola Edge 30 Pro Lista kokonaisuudessaan: