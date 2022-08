Nothing Phone (1) sai päivityksen, useita parannuksia kameraan

Glyph-valaistusta käytettäessä puhelin automaattisesti optimoi kuvan värit ja kirkkauden



Entisen OnePlus-pomon perustama teknologiayritys Nothing tarjoaa nyt uutta päivitystä sen ensimmäiselle, heinäkuussa esitellylle älypuhelimelle , Nothing Phone (1):lle. Kyseinen päivitys tuo mukanaan muun muassa parannuksia kameraan ja akkuun.Päivitys kantaa versionumeroa 1.1.3 ja on yksi laitteen ensimmäisistä päivityksistä. Siinä Nothing tuo bugikorjausten lisäksi useita kameraparannuksia, lisää käytön mukaan soveltuvan akunkäytön sekä uusii sormenjälkitunnistuksen käyttöliittymän kolmannen osapuolen sovelluksille.Reddit-käyttäjän julkaiseman kuvakaappauksen perusteella uusi 1.1.3-versio tuo kameraan seuraavat päivitykset:

Lisäksi muutosloki kertoo, että bugikorjauksia nähdään mm. Twitterin ja Play Storen nykimisen, hotspot-yhteysongelmien, ja lukitusnäkymän kaatumisen suhteen. Yhtiön mukaan päivityksen virallinen julkaisu tapahtuu ensi viikolla, joten viimeistään silloin puhelimen käyttäjät voivat alkaa hakea päivitystä asetuksista.Nothing Phone (1) on saatavilla Suomessa 499 euron alkaen-hinnalla