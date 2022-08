Nothing Phone (1) ei saa Android 13 -päivitystä vuoden 2022 aikana

esitteli erikoisella valaistuksella varustetunhiljattain. Kyseessä yrityksen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa puhelinmalli. Tämän myötä voisi olettaa, että jo virallisesti julkaistu Android 13 -versio ilmestyisi laitteeseen nopealla aikataululla, mutta näin ei kuitenkaan ole tapahtumassa. Android Authorityn mukaan Phone (1) ei saa Android 13 -versiota vuoden 2022 aikana.Nothing vahvisti Android Authoritylle, että päivitys on luvassa laitteelle vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana.Käyttäjät voivat siis joutua odottamaan päivitystä jopa vuoden puoliväliin asti.

Nopeuden osalta Nothing ei siis saa lisäpisteitä, mutta muuten puhelimen päivityslupaus on hyvä. Phone (1) saa aikanaan Android 13 -version lisäksi Android 14- ja Android 15-versiot sekä neljän vuoden ajan päivityksiä tietoturvaan.Nothing Phone (1) on saatavilla Suomessa. Puhelin maksaa 8/128 gigatavun version osalta 499 euroa . Laitteesta on myös saatavilla 8/256 gigatavun versio 529 eurolla ja 12/256 gigatavun malli 579 eurolla