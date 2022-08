Nopean latauksen OnePlus 10T nyt saatavilla Suomessa

OnePlus 10T julkaistiin elokuun alussa ja sen myynti alkaa 25. elokuuta. Kyseessä on lippulaivapuhelin, mutta hinta jää kohtuulliseen lukemaan.Laitteen yksi kohokohdista on hurjan nopea lataus. Puhelimessa on 150W SUPERVOOC Endurance Edition -lataus, jolla puhelimen saa tyhjästä täyteen vain 19 minuutissa. Latausta testasimme jo AfterDawnin TikTok-kanavalla Vaikka latausnopeus on hurja, OnePlus kertoo 4800 mAh akun säilyttävän 80% sen kapasiteetista jopa 1600 lataussyklin jälkeen, joka vastaa neljän vuoden päivittäistä lataamista. OnePlus 10T -puhelimessa on myös panostettu suorituskykyyn, sillä tehoista vastaa Snapdragon 8+ Gen 1 -mobiilialusta. Kameroissa on kuitenkin jonkin verran säästetty.OnePlussalta löytyy myös OnePlus 10 Pro -laite. Näiden kahden erot olemme käyneet läpi tässä jutussa

OnePlus 10T hinta

8 GB RAM ja 128 GB tallennustila - 699 euroa

16 GB RAM ja 256 GB tallennustila - 799 euroa

Puhelimesta on saatavilla kaksi vaihtoehtoa.Kalliimmassa vaihtoehdossa on siis hurjat 16 gigatavua RAM-muistia, joka auttaa pitämään jopa yli 30 sovellusta auki taustalla. Myös sisäistä tallennustilaa on enemmän.Kalliimpi vaihtoehto on saatavilla vain mustassa Moonstone Black -värissä. Edullisemman version kohdalla on valittavissa musta tai vihreä Jade Green -väri.Kännykkä on saatavilla useilta jälleenmyyjiltä, joita ovat muun muassa DNA, Elisa, Telia, Verkkokauppa.com ja Veikon Kone.Lisäksi laitetta saa OnePlussan nettisivujen kautta.