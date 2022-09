HMD Globalin ekologinen Nokia X30 5G -puhelin sijoittuu melkein huippuluokkaan

Nokia-puhelinten kotijulkisti- ja-puhelimet. Näistä ensimmäinen on varsin mielenkiintoinen, sillä yleisesti HMD Global on panostanut vain edullisiin laitteisiin, mutta Nokia X30 5G lähentelee jo huipputason laitteita.Nokia X30 5G ennakkomyynti alkaa 1.9.2022. Puhelin on saatavilla sinisenä 7.10.2022 ja valkoisena 4.11.2022.Laitteesta löytyy kaksi vaihtoehtoa: 6/128 Gt, joka maksaa 549 euroa ja 8/256 Gt, jonka hinta yltää 599 euroon.Mitä tällä hinnalla sitten saa?Laitteen etupuolella on 6,43-tuumainen Full HD+ AMOLED -näyttö, joka pyörii 90 hertsin virkistystaajuudella. Kirkkaus yltää jopa 700 nitiin. Näyttöä suojaa Corning Gorilla Glass Victus -näyttölasi.Tämä ekologinen kännykkä on luotu pitkää käyttöä ajatellen. Nokia X30 5G on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista ja 65-prosenttisesti kierrätetystä muovista. Laite on myös saanut IP67-luokituksen.

"Meillä on ilo esitellä uudet Nokia-puhelimemme, joissa kestävyys on kaiken ytimessä. Nokia X30 5G -puhelimessa ei ole ainoastaan historiamme paras PureView-kamera valokuvaukseen, vaan se on myös ekologisin koskaan valmistamamme puhelin. Haluamme kannustaa käyttäjiämme pitämään puhelimensa käytössä pidempään, joten uutuuspuhelimillamme on kolmen vuoden takuu", kommentoi HMD Globalin Suomen maajohtaja Kati Tammi.

Sisällä on 4200 mAh akku, joka tukee 33 watin latausta. Ekologisuus näkyy myös latauksessa, sillä laturi on jätetty pakkauksesta pois. Laturin poisjättö on mahdollistanut pakkauskoon pienentämisen ja elektronisen jätteen vähentämisen.Laite käyttää Android 12 -versiota, mutta päivityslupaus on hyvä, sillä HMD Global lupaa tuoda laitteelle kolmen isoa käyttöjärjestelmäpäivitystä ja kolmen vuoden ajan päivityksiä tietoturvaan.Kännykässä on panostettu vahvasti kuvaamiseen ja se tarjoaa historian parhaan PureView-kameran valokuvaukseen.Laitteen takana on 1/1.57 tuuman 50 megapikselin pääkamera f/1.8-aukolla ja optisella kuvanvakaimella sekä 13 megapikselin ultralaajakulma. Turhia makro- ja syvyyskameroita ei siis ole, joka on hyvä asia.Kameraa suojaa naarmuuntumaton Corning Gorilla Glass DX+ -lasi, jonka ansiosta 98 % kaikesta valosta saavuttaa kameran kennon. Etenkin yökuvaamisen luvataan olevan hyvällä tasolla.Puhelimen merkittävin heikkous paperilla on suorituskyky, sillä laitteessa on Snapdragon 695 -piiri.Tätä piiriä käytetään yleisesti edullisissa, noin 300 euron laitteissa. Aiemmin olemme testanneet OnePlus Nord CE 2 Lite - ja Realme 9 Pro -puhelimet, jotka on varustettu tällä piirillä. Kummankin laitteen osalta totesimme, että piiri on arkisessa käytössä ok, mutta pelaamiseen siitä ei ole.Puhelimien osalta HMD Global julkaisi myös Nokia G60 5G -mallin.Tämä laite maksaa 349 euroa ja tarjoaa 4 gigatavua RAM-muistia sekä 64 gigatavua sisäistä tallennustilaa.100 % kierrätetystä muovisesta takakuoresta ja 60 % kierrätetystä muovirungosta valmistettu Nokia G60 5G tuo X-sarjasta tutun kolmen vuoden takuun G-sarjan puhelimiin ensimmäistä kertaa.Nokia G60 5G on varustettu 6,58 tuuman FHD+ 120 Hz:n näytöllä ja 50 megapikselin kameralla.





Lisäksi esiteltiin Circular -laitepalvelu.



Circular on uusi, kuukausitilaukseen perustuva laitepalvelu, joka tarjoaa kestävämmän ja vaivattoman tavan käyttää Nokian älypuhelimia ja tabletteja.







Sen ideana on vähentää puhelinten käytön kielteistä ympäristövaikutusta antamalla älypuhelimille ja tableteille uuden elämän ensimmäisen käyttäjän jälkeen. Palvelun tavoitteena on vähentää kaatopaikoille joutuvaa elektroniikkajätettä. Circular-palvelussa Nokian laitteet käyvät läpi kierrätyksen ja kunnostuksen, jonka jälkeen ne päätyvät uudelle omistajalle tilauksen kautta tai ne lähetetään hyväntekeväisyyteen.



Circular-palvelu on saatavilla valituille laitteille Nokia.com/phones -sivustolla Isossa-Britanniassa ja Saksassa. Palvelun laajentaminen muihin maihin on suunnitteilla tulevaisuudessa.