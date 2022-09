OnePlus ehti ennen Samsungia: valmis Android 13 jakeluun OnePlus 10 Prolle, 9-sarjalle avattiin avoin beta

on päättänyt selkeästi parantaa viime vuosina aneemiseksi muuttunutta Androidin päivitystahtiaan, ainakin yhtiön lippulaivamallien osalta.Yhtiö julkaisi ensimmäisten valmistajien joukossa eilen lopullisen, jakeluvalmiin-päivityksen vuoden 2022 lippulaivamallilleen, OnePlus 10 Prolle Päivitys on myös siinä suhteessa erikoinen, että se valmistui kaikille tärkeimmille maantieteellisille markkinoille yhtä aikaa, eli Eurooppaan, Aasiaan ja Amerikkaan. Jakelu on jo aloitettu automaattisina OTA-päivityksinä OnePlus 10 Pron käyttäjille. Ensimmäinen jakeluerä toimitetaan niille käyttäjille, jotka ovat aiemmin osallistuneet Android 13 -betaversion kokeiluun, mutta muidenkin pitäisi Androidin uusin versio saada puhelimilleen jo lähiviikkoina.Päivityksen julkaisu on symbolisesti varsin tärkeä OnePlussalle. Yhtiö oli vuosien ajan se, joka sai aina uuden Androidin julkaistua ensimmäisenä valmistajana. Mutta viime vuosinaon pistänyt päivityspelin täysin uusiksi venyttämällä päivitystuen pituutta ja ottamalla johtajuutta itselleen myös päivitysten nopeudessa.Tarkempia tietoja päivityksestä löytyy OnePlussan foorumeilta . Päivitys on OnePlus 10 Pron ensimmäinen suuri Android-päivitys ja puhelimelle on tulossa tämän jälkeen vielä Android 14 sekä Android 15 -päivitykset

Samaan syssyyn OnePlus julkisti myös avoimen beta-version Android 13:sta vuoden 2021 lippulaivamalleilleen, OnePlus 9 :lle sekä OnePlus 9 Prolle Avoin beta ei ole vielä täysin loppuun saakka hiottu versio, mutta sen voi halutessaan asentaa jo nyt, jos tulevan käyttöjärjestelmän uutuusominaisuudet kiinnostavat.Mitä Android 13 sitten tuo mukanaan? Olemme koonneet kattavasti tärkeimmät Android 13 uudistukset omaan artikkeliinsa , josta selviää mitä tuleman pitää.Ja jos oma puhelimesi ei ole jokin tässä mainituista OnePlussan malleista, kannattaa tarkistaa Android 13 -päivitysseurantamme , jossa listaamme kaikki kännykät, joille Android 13 on tietojemme mukaan tulossa.