OnePlus 7 / 7T -sarja sai vihdoin virallisen Android 12 -päivityksen, samalla viimeinen Android-päivitys

vaikeudet Android-päivitysten julkaisuissa ovat olleet tapetilla viimeisen parin vuoden ajan. Vaikeudet alkoivat kasaantumaan jo Android 11 julkaisun yhteydessä, mutta ovat vain vaikeutuneetmyötä.Mutta nyt näyttää siltä, että yhtiö on saanut ainakin tuen piirissä olevien lippulaivamalliensa osalta urakan päätökseen, sillä tänään-sarja sai vihdoin vakaan, virallisen Android 12 -päivityksensä.Päivitys on ladattavissa kaikille tuen piirissä oleville seiskasarjan malleille, eli OnePlus 7 OnePlus 7T ja OnePlus 7T Pro -malleille.Samalla nyt julkaistu Android-päivitys on kaikkien neljän mallin osalta viimeinen suuri Android-päivitys, eli puhelimet siirtyvät jatkossa pelkkien tietoturvapäivitysten varaan.