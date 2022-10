Suunto 9 Peak Pro on ohut, mutta tarjoaa erittäin pitkän akunkeston

Suomalainenjulkisti virallisesti jo vuotaneen -urheilukellon. Kyseinen uutuus kuuluu samaan sarjaan viime vuoden Suunto 9 Peak -kellojen kanssa, mutta tarjoaa muutamia uudistuksia ja parannuksia.Suunto 9 Peak Pro on saatavilla teräsmallina ja titaanimallina Pro-malli muistuttaa vahvasti aiempaa 9 Peak -kelloa.Pientä eroa kuitenkin löytyy, sillä Suunto 9 Peakin paksuus on 10,6 millimetriä, kun 9 Peak Pro on 10,8 millimetrin paksuinen. Painoa on tullut pari grammaa lisää. Suunto 9 Peak Pron titaanimalli painaa 55 grammaa ja teräsmalli 64 grammaa.Tavallisessa mallissa sekä Pro-mallissa on samanlainen 1,2-tuumainen matriisinäyttö ja kummassakin mallissa on kolme fyysistä painiketta.Uusi 9 Peak Pro on Suunnon ensimmäinen malli, jonka hiilijalanjälki on laskettu kauttaaltaan ja kompensoitu täysin yleisesti käytetyn kansainvälisen standardin, Tree-Nationin Verified Carbon Units -yksiköiden mukaisesti. Elinkaarensa aikana Suunto 9 Peak Pro tuottaa vain 7,50 kiloa hiilidioksidia, joka vastaa 44 kilometrin matkaa fossiilista polttoainetta käyttävällä autolla kuljettuna.

"Suunto 9 Peak Prossa on uusi, entistä tehokkaampi siru, joka nostaa sen suorituskyvyn täysin uudelle tasolle. Samalla siinä on luokkansa paras akunkesto saman kokoluokan tuotteista ", kertoo Suunnon tuotejohtaja Sami Männistö. "Uuden käyttöliittymän myötä tulevat isommat kuvakkeet ja numerot sekä valkoiset ja värilliset taustaelementit tekevät käytöstä entistä intuitiivisempaa ja selkeämpää. Näin urheilijat voivat keskittyä juuri siihen, mitä osaavat parhaiten."

Uuden mallin merkittävin etu on erittäin pitkä akunkesto.Suunto 9 Peak tarjoaa virtaa jopa 25 tunniksi parhaalla GPS-asetuksella ja jopa 7 päiväksi Retki-tilassa.Suunto 9 Peak Pro puolestaan yltää jopa 40 tuntiin parhaalla GPS-tarkkuudella ja jopa 21 päiväksi Retki-tilassa.Akku latautuu täyteen tunnissa, jota ilmeisesti on auttamassa kaksi metallista kohtaa kellon takana. 10 minuutin latauksella saa riittävästi virtaa 2 tunnin harjoittelua varten.Pro-mallissa on myö uusi siru, joka tarjoaa parempaa suorituskykyä sekä uusittu käyttöliittymä, jonka myötä kellon käyttäminen on aiempaa selkeämpää.





Kellon muita ominaisuuksia ovat 97 erilaista urheilutilaa, uusi snorklaustoiminto, jolla saa kerättyä aktiivisuustietoja 10:een metriin asti, ilmanpaineeseen perustuva korkeusmittari ja langattomat ohjelmistopäivitykset.



Suunto 9 Peak Prosta julkaistaan kuusi eri versiota: neljä ruostumattomasta teräksestä valmistettua mallia (499 €) ja kaksi titaanista valmistettua mallia (629 €). Saatavilla on myös laaja valikoima rannekkeita kaikkiin tyyleihin. Kello on ennakkotilattavissa 11. lokakuuta ja ostettavissa kaupoista 25. lokakuuta lähtien.







Suunto 9 Peak tuli viime vuonna myyntiin 569 euron hinnalla ja Suunto 9 Peak Titanium 699 euron hinnalla, mutta näiden hinnat ovat jo laskeneet. Peakin hinta on nykyään 469 euroa ja Peak Titaniumin 569 euroa.



