Androidin uusin kevytversio vaatii laitteelta hieman enemmän

julkaisi Android 13 -version elokuussa ja nyt tuon kaveriksi esiteltiin , joka on kevyempi versio täysiverisestä järjestelmästä.Android Go on suunnattu edullisiin laitteisiin, joissa on käytössä heikomman tason speksit. Tähän asti Android Go -versiota varten on riittänyt alle 2 gigatavua käyttömuistia, mutta nyt uusimman version myötä laitteissa tulee olla vähintään 2 gigatavua käyttömuistia.Googlen mukaan Android Go -versiota käyttää nyt kuukausittain 250 miljoonaa laitetta. Vuosi sitten julkaistun Android 12 Gon yhteydessä lukeman kerrottiin olevan yli 200 miljoonaa.

Ensimmäiset Android 13 Go -laitteet saapuvat markkinoille vuoden 2023 aikana. Hieman korkeampi laitteistovaatimus tarkoittaa, että nykyisistä Android 12 Go -laitteista monet jäävät ilman päivitystä.Android 13 Go tuo mukanaan Material You -muotoilun, joka nähtiin Android-laitteissa jo Android 12 -version myötä.Material Youn avulla laitteen käyttöliittymän värimaailman voi muokata vastaamaan taustakuvan värejä.Android 13 -versiosta Go-versioon on luvassa muun muassa luvat ilmoituksille ja sovelluskohtaisen valinta kielelle.Lisäksi Android 13 Gon myötä laitteet saavat tuen Google Play -järjestelmäpäivityksille, jonka avulla laitteet saavat tärkeitä päivityksiä Google Play -kaupan kautta suurten Android-julkaisun ulkopuolella. Kotinäytöllä vasemmalta puolen löytyy nyt Discover-näkymä.