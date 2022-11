OnePlus 8, OnePlus 8 Pro sekä OnePlus 8T saivat virallisen Android 13 -päivityksen

on ottanut tänä syksynä ison ryhtiliikkeen useamman vuoden korpivaelluksen jälkeen ja yhtiö on saanut päivitettyä mallistoaan varsin reippaalla kädellä uuteen-käyttöjärjestelmään.Nyt yhtiö on saanut päivitettyä vuoden 2020 lippulaivamallistonsa uusimpaan versioon. Eli päivitys on nyt saatavilla OnePlus 8 OnePlus 8 Pro ja OnePlus 8T -malleille.Osalle käyttäjistä päivitys on jo tullut tarjolle puhelimen oman käyttöjärjestelmäpäivitys -ilmoituksen kautta - ja oletettavasti muille päivityksestä tulee ilmoitus aivan lähiaikoina. Lisäksi mm. XDA tarjoaa jo käsin puhelimeen ladattavia päivityspaketteja , mutta tietysti on fiksumpaa - ja turvallisempaa - odotella päivitys virallisia kanavia pitkin.

Olemme käyneet läpi aiemmin mitä uudistuksia Android 13 tuo mukanaan Laajempaa Android 13 -päivitysseurantaa ylläpidämme erillisellä sivullamme.