Nokia-puhelimissa ongelmia Android 13 -päivityksen jälkeen - Wifi ei toimi

Tähän mennessä Nokia-puhelimista vastaava HMD Global on tuonut Android 13 -version neljälle mallille saataville . Ainakin yhden mallin kohdalla on esiintynyt isompaa ongelmaa.Käyttäjät kertovat Nokian foorumilla ja Reddit-palvelussa , että Nokia XR20 -puhelimen kohdalla Wifi ei enää toimi ollenkaan, kun puhelin on päivitetty Android 13 -versioon. Wifiä ei pysty laittamaan päälle tai se ei löydä verkkoa.Käyttäjien mukaan ongelmaan ei ole ratkaisua. Esimerkiksi puhelimen tehdasasetusten palautus ei korjaa ongelmaa.Lisäksi joillakin käyttäjillä esiintyy myös muunlaisia ongelmia. Esimerkiksi puhelin saattaa tietyin väliajoin näyttää vain mustaa ruutua ja Google Lens on lakannut toimimasta.

Näitä ongelmia on esiintynyt Nokia XR20 -puhelimen lisäksi ainakin Nokia X20 -mallilla.